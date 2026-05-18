Biennale e gusto: ecco cinque indirizzi storici dove mangiare a Venezia

La 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia, intitolata “In Minor Keys”, proseguirà fino al 22 novembre tra i Giardini, l’Arsenale e altri palazzi della città, con progetti speciali a Forte Marghera e interventi artistici che ampliano i temi della mostra negli spazi pubblici. Dopo la scomparsa nel 2025 della curatrice Koyo Kouoh, la Biennale ha deciso, con il sostegno della famiglia, di portare avanti integralmente il suo progetto, già completamente sviluppato. La mostra coinvolge 111 artisti, collettivi e organizzazioni provenienti da contesti geografici diversi.

La 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia durerà fino al 22 novembre

La 61ª Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia durerà fino al 22 novembre

Il progetto non è organizzato per sezioni tradizionali, ma per motivi concettuali che attraversano le opere: tra questi la meraviglia contrapposta al cinismo, le processioni, le “scuole” come luoghi di formazione e comunità, le oasi e le forme di riposo fisico e spirituale, oltre a pratiche artistiche orientate alla relazione e alla dimensione collettiva. L’allestimento, affidato a Wolff Architects, lavora sul concetto di soglia e transizione: grandi elementi sospesi e ambienti immersivi guidano il visitatore attraverso le opere come in un percorso esperienziale continuo.

Oltre l’arte, il gusto e i sapori (con vista)

Dopo chilometri percorsi tra i Giardini e l’Arsenale e il flusso ininterrotto di stimoli, visioni e riflessioni, concedersi una sosta relax anche solo per uno spritz diventa quasi un rito necessario. Per chi desidera, invece, trasformare la pausa pranzo o la cena in un’estensione della bellezza ammirata, se si è alla ricerca di un’atmosfera autentica, ecco quattro indirizzi dove la cucina di qualità si sposa con lo spettacolo del Canal Grande, offrendo il set perfetto pieds-dans-l’eau vicinissimo al ponte di Rialto.

Caffè Ristorante Saraceno

La vista sul Ponte di Rialto dal Caffè Ristorante Saraceno

La vista sul Ponte di Rialto dal Caffè Ristorante Saraceno

Situato proprio ai piedi del celebre ponte e affacciato sul Canal Grande, il Caffè Ristorante Saraceno locale festeggia un secolo di storia. Caratterizzato da arredi sontuosi con damaschi e vetri di Murano, offre un'atmosfera sofisticata ma intima, perfetta per un pasto raffinato cullati dal passaggio delle gondole.

Caffè Ristorante Saraceno S. Polo 726 30125 Venezia Tel +39 041 522 5556

Riva Rialto

Riva Rialto unisce cucina di mare freschissima e design tra classico e moderno

Riva Rialto unisce cucina di mare freschissima e design tra classico e moderno

Ubicato in Riva del Vin, Riva Rialto propone specialità ittiche freschissime in un ambiente che fonde sapientemente stile classico e moderno. Grazie alla sua posizione strategica, è il luogo ideale per una sosta rigenerante, formale o veloce, godendo della vivacità del canale dai suoi tavoli all'aperto.

Riva Rialto Riva del Vin 722/724 30125 Venezia Tel +39 041 241 0003

Ristorante Rialto

Ristorante Rialto, vicino al Ponte, valorizza il pescato del mercato veneziano

Ristorante Rialto, vicino al Ponte, valorizza il pescato del mercato veneziano

Ristorante Rialto è un punto di riferimento per chi cerca il sapore autentico del mercato vicino. Il menu celebra il mare con eccellenze locali, dalle ostriche di Caorle al classico baccalà, offrendo un’esperienza gastronomica di alta qualità in una posizione privilegiata.

Ristorante Rialto Riva del Ferro 10 30124 Venezia Tel +39 041 520 8581

Omnibus

Ospitato in una dimora storica del Duecento, Omnibus unisce cucina lagunare e fascino veneziano

Ospitato in una dimora storica del Duecento, Omnibus unisce cucina lagunare e fascino veneziano

Ospitato in una dimora storica del Duecento, antica residenza di dogi e poeti, Omnibus è un pilastro dell'accoglienza veneziana dal tardo Ottocento. Con le sue ampie sale e la terrazza panoramica, permette di gustare i piatti della laguna immersi in un contesto di rara bellezza architettonica.

Omnibus Riva del Carbon 4171 30124 Venezia Tel +39 041 882 7045

Un indirizzo per... una sosta “leggera”

Se invece si opta per un break veloce, uno spirtz e corroborante servito secondo tradizione, accompagnato dai classici cicchetti veneziani e tramezzini sfiziosi - ma anche semplicemente per un ottimo gelato artigianale - Gelateria Ristorante Paolin è la destinazione perfetta.

Paolin è ideale per spritz, cicchetti veneziani e gelato artigianale

Paolin è ideale per spritz, cicchetti veneziani e gelato artigianale

Situato nello splendido Campo Santo Stefano, a pochi passi dalle Gallerie dell’Accademia, rappresenta il punto d'incontro ideale per assaporare la vera essenza veneziana continuando ad ammirare la vivacità culturale della città.