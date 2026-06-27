Quando l’opera incontra il paesaggio: il Cyprianerhof diventa palcoscenico culturale

Unire la più alta forma d’arte immateriale europea al palcoscenico naturale delle Dolomiti. È questa l’ispirazione della stagione operistica estiva del Cyprianerhof Dolomit Resort, a Tires al Catinaccio (Bz), che per sei serate tra 22 luglio e 26 agosto 2026 trasforma l’hotel in un epicentro culturale per l’Alto Adige all'interno di una struttura già premiata con il "Cravattino d'oro", un riconoscimento attirbutio a quei locali che fanno dell'accoglienza, della professionalità e dell'attenzione al cliente il cuore della loro proposta. L’iniziativa dell'estate 2026 supera la dimensione tradizionale della destinazione turistica e propone un dialogo tra uomo, arte e natura. Al centro il concetto di bellezza universale, che lega l’opera lirica, patrimonio culturale europeo, e le Dolomiti, patrimonio naturale Unesco.

Il Cyprianerhof Dolomit Resort, immerso tra le Dolomiti

Il Cyprianerhof Dolomit Resort, immerso tra le Dolomiti

L’opera come linguaggio accessibile tra tradizione e territorio

La programmazione dell’estate 2026 prevede la messa in scena di “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, intermezzo comico del 1733 considerato uno dei testi fondativi dell’opera buffa europea. Il calendario si articola in sei appuntamenti tra luglio e agosto 2026, con rappresentazioni pensate per un pubblico ampio e non esclusivamente specialistico. Il titolo, per durata e struttura, è stato scelto per favorire un approccio diretto alla musica lirica. Il cast coinvolge il basso-baritono Diego Villegas nel ruolo di Uberto, Mirjam Gruber nel ruolo di Serpina e Paul Niederwolsgruber nel ruolo muto di Vespone. La direzione musicale è affidata al maestro Davide Lorenzato, con l’ensemble Kleutrom. Regia e libretto sono firmati da Sonja Ellemunt.

Le rappresentazioni si svolgono all’aperto, in un contesto naturale che diventa parte integrante della scena. Il pubblico non assiste da una distanza formale, ma partecipa a un’esperienza immersiva tra prati alpini, luce del tramonto e il fenomeno dell’Enrosadira, che colora il massiccio del Catinaccio. Il format è costruito come un incontro informale tra artisti e spettatori, con la volontà di ridurre la distanza tra esecuzione e fruizione.

La locandina della rassegna lirica al Cyprianerhof Dolomit Resort

La locandina della rassegna lirica al Cyprianerhof Dolomit Resort

Cyprianerhof, il calendario degli spettacoli estivi 2026 al

Gli appuntamenti si svolgeranno tra luglio e agosto 2026 nelle seguenti date:

22 luglio 2026

29 luglio 2026

5 agosto 2026

12 agosto 2026

21 agosto 2026

26 agosto 2026

In caso di maltempo, le rappresentazioni potranno essere rinviate alla serata successiva oppure trasferite negli spazi interni del resort, nella Culture Lounge. Le serate sono aperte sia per gli ospiti della struttura, ma anche al pubblico esterno con biglietto d’ingresso a 25 euro. L’obiettivo è estendere l’iniziativa alla comunità locale e agli appassionati di opera, lungo tutta la stagione estiva 2026, tra fine luglio e fine agosto.