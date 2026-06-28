Budapest cambia volto: hotel di design, cucina locale e caffè da scoprire

Budapest continua a essere una delle capitali europee più interessanti del momento. Ordinata e pulitissima ma vivace e in fermento, romantica ma contemporanea, e con una scena gastronomica e alberghiera in forte evoluzione. Nata nel 1873 dall’unione delle tre città di Buda, Pest e Óbuda, oggi Budapest si divide ancora idealmente tra le due anime principali: da una parte Buda, collinare, più residenziale e storica, dominata dal Castello e dagli affacci panoramici sul Danubio; dall’altra Pest, più dinamica e urbana, tra grandi boulevard ottocenteschi, hotel contemporanei, caffè storici e locali aperti fino a tarda notte. In questo scenario sempre più internazionale, crescono anche gli indirizzi interessanti dove dormire e mangiare.

Una splendida vista aerea sui tetti di Pest dominata dalla maestosa cupola della Basilica di Santo Stefano

Una splendida vista aerea sui tetti di Pest dominata dalla maestosa cupola della Basilica di Santo Stefano

Dormire al Pullman Budapest Hotel nel cuore di Pest

A pochi passi dall’Opera di Budapest e dal viale Andrássy, il Pullman Budapest Hotel rappresenta una delle aperture più interessanti degli ultimi anni per il segmento premium contemporaneo della città. Primo hotel ungherese del brand Pullman di Accor, ha celebrato nel 2026 il suo secondo anniversario consolidandosi rapidamente come indirizzo di riferimento per un pubblico internazionale, urbano e business-leisure.

La scenografica facciata illuminata del Pullman Budapest Hotel, situato nel cuore di Pest a pochi passi dall'Opera

La scenografica facciata illuminata del Pullman Budapest Hotel, situato nel cuore di Pest a pochi passi dall'Opera

La posizione è uno dei suoi punti di forza: in meno di dieci minuti a piedi si raggiungono Basilica di Santo Stefano, Parlamento, Danubio e quartiere ebraico, mentre metro e tram permettono di muoversi facilmente anche verso Buda e City Park. L’hotel dispone di 136 camere e punta su un’estetica contemporanea fatta di linee pulite, illuminazione studiata, opere d’arte, murales con spazi inusuali e non scontati che ricordano più una lounge creativa che quella di un classico hotel. Ma mette immediatamente a proprio agio.

La lobby contemporanea e creativa del Pullman Budapest Hotel, progettata per far sentire gli ospiti immediatamente a proprio agio

La lobby contemporanea e creativa del Pullman Budapest Hotel, progettata per far sentire gli ospiti immediatamente a proprio agio

Gli ambienti comuni sono progettati per essere vissuti durante tutta la giornata, seguendo il concetto “Hosts of Pullman”, che punta su un’ospitalità personalizzata e meno formale, seppur ricercatissima. Non mancano aree coworking, spazi lounge, palestra e un rooftop panoramico utilizzato sia per eventi privati sia per aperitivi con vista sui tetti della città.

L'ambiente conviviale del Tutto Restaurant & Bar, il concept italo-americano situato all'interno del Pullman Budapest Hotel

L'ambiente conviviale del Tutto Restaurant & Bar, il concept italo-americano situato all'interno del Pullman Budapest Hotel

All’interno dell’hotel si trova il Tutto Restaurant & Bar, concept italo-americano aperto anche agli ospiti esterni e diventato rapidamente uno degli indirizzi più frequentati della zona. L’ambiente è contemporaneo ma conviviale, con grandi tavoli condivisi, luci soffuse, cocktail bar con drink d’autore e una cucina pensata per alternare piatti comfort a proposte più ricercate, con un forte legame alla tradizione e agli ingredienti italiani. Il menu lavora proprio su suggestioni nostrane reinterpretate in chiave internazionale: paste fresche, carni, pizze contemporanee, piatti da condividere e cocktail signature costruiscono un’offerta adatta sia alla cena sia all’aperitivo.

Pullman Budapest Hotel Budapest, Nagymezo 38 1065 Budapest (Ungheria) Tel +36 1 472 5299

Cena panoramica al Dunacorso Restaurant

Per chi cerca una cena davvero suggestiva, il Dunacorso Restaurant resta uno degli indirizzi storici più interessanti della città. Affacciato direttamente sul Danubio, con vista sul Ponte delle Catene e sul Castello di Buda illuminato, il ristorante si trova in una delle posizioni più scenografiche di Budapest.

I tavoli all'aperto del Dunacorso Restaurant, un indirizzo storico affacciato direttamente sulle sponde del Danubio

I tavoli all'aperto del Dunacorso Restaurant, un indirizzo storico affacciato direttamente sulle sponde del Danubio

L’atmosfera è elegante ma rilassata, con interni classici curati e raffinati, grandi vetrate affacciate sul Danubio e tavoli all’aperto molto richiesti durante la bella stagione. La sera, spesso, la cena è accompagnata da musica dal vivo, dettaglio che contribuisce a rendere l’esperienza ancora più piacevole. Il menu alterna cucina ungherese tradizionale e piatti internazionali, con particolare attenzione alle specialità locali: gulasch, foie gras, salmone, carni alla griglia, zuppe e dolci della tradizione. Le porzioni sono generose e la carta dei vini valorizza molto le produzioni ungheresi.

Dunacorso Vigadó tér 3 1051 Budapest (Ungheria) Tel +36 1 318 6362

La cucina della tradizione alla Strudel House Budapest

Per qualcosa di più veloce e informale, ma profondamente legato alla tradizione locale, la tappa giusta è la Strudel House Budapest. Qui lo strudel viene ancora preparato a mano e al momento, seguendo ricette storiche della tradizione austro-ungarica.

Gli interni curati e tradizionali della Strudel House Budapest, dove si respira la storia della gastronomia austro-ungarica

Gli interni curati e tradizionali della Strudel House Budapest, dove si respira la storia della gastronomia austro-ungarica

Il laboratorio è parte integrante dell’esperienza: la preparazione della pasta sottilissima avviene a vista, davanti ai clienti, che possono osservare il lavoro manuale necessario per ottenere uno strudel davvero tradizionale. Le versioni dolci restano le più richieste - mela, ciliegia, ricotta o semi di papavero - ma ci sono anche varianti salate, di carne e salmone, perfette per un pranzo veloce.

Le deliziose varianti di strudel dolce e salato servite alla Strudel House Budapest, preparate rigorosamente a mano

Le deliziose varianti di strudel dolce e salato servite alla Strudel House Budapest, preparate rigorosamente a mano

Gli interni sono molto curati, con fotografie d’epoca, arredi in legno e una sala che può ospitare anche i gruppi più numerosi; il dehor è uno degli angoli più piacevoli per una pausa nel centro città. Il locale racconta una tradizione gastronomica lunga oltre due secoli e conserva ancora un’atmosfera semplice e autentica, lontana dalle reinterpretazioni più turistiche.

Strudel House Október 6. u. 22 1051 Budapest (Ungheria) Tel +36 1 428 0134

Aperitivo panoramico: cocktail all'High Note SkyBar

Tra gli indirizzi più apprezzati per aperitivi e cocktail con vista c’è l’High Note SkyBar, rooftop panoramico dell’Aria Hotel affacciato direttamente sulla Basilica di Santo Stefano. La posizione è uno dei suoi grandi punti di forza: dalla terrazza si aprono scorci spettacolari sui tetti di Pest e sulla cupola della basilica, soprattutto al tramonto e nelle ore serali.

L'esclusiva terrazza dell'High Note SkyBar, il luogo ideale per un cocktail signature con affaccio sulla Basilica di Santo Stefano

L'esclusiva terrazza dell'High Note SkyBar, il luogo ideale per un cocktail signature con affaccio sulla Basilica di Santo Stefano

L’ambiente alterna zone lounge, tavoli più raccolti e aree verdi, con un’atmosfera elegante ma contemporanea, molto frequentata sia dai viaggiatori sia dai local. La proposta punta soprattutto su cocktail signature, vini e piatti leggeri pensati per accompagnare aperitivi e cene informali. Più che un semplice rooftop, è uno di quei luoghi dove fermarsi anche solo per osservare la città dall’alto e capire quanto Budapest riesca a essere scenografica.

L'autenticità del Café Kör

A pochi passi dalla Basilica di Santo Stefano, Café Kör è uno dei ristoranti più amati da chi cerca cucina ungherese autentica ma con un approccio più contemporaneo. L’ambiente è elegante ma informale, con tavoli ravvicinati, servizio rapido e un’atmosfera da bistrot cittadino molto vissuto anche dai residenti.

L'atmosfera calda e autentica del Café Kör, storico bistrot cittadino molto amato sia dai residenti sia dai viaggiatori

L'atmosfera calda e autentica del Café Kör, storico bistrot cittadino molto amato sia dai residenti sia dai viaggiatori

Il menu cambia spesso seguendo la stagionalità, ma tra i grandi classici non mancano il gulasch, il pollo alla paprika, foie gras, zuppe tradizionali e dolci della cucina magiara, accompagnati da una buona selezione di vini ungheresi. La cucina riesce a restare profondamente locale senza diventare pesante o troppo turistica, ed è proprio questo equilibrio che negli anni ha reso Café Kör uno degli indirizzi più affidabili della città.

Café Kör Sas u 17 1051 Budapest (Ungheria) Tel +36 1 311 0053

Il fascino senza tempo del New York Café

Tra i luoghi iconici della città resta impossibile non citare il New York Café, considerato da molti il caffè più scenografico del mondo. Il locale apre nel 1894 all’interno del New York Palace, edificio costruito come sede locale della New York Life Insurance Company americana. Il palazzo, progettato dall’architetto Alajos Hauszmann in stile eclettico neo-rinascimentale, nasce per rappresentare il prestigio della compagnia assicurativa nella Budapest di fine Ottocento, allora in piena espansione urbana e culturale.

Gli sfarzosi interni del celebre New York Café, un tuffo nell'eleganza Belle Époque tra stucchi dorati e lampadari monumentali

Gli sfarzosi interni del celebre New York Café, un tuffo nell'eleganza Belle Époque tra stucchi dorati e lampadari monumentali

Nel corso del Novecento il New York Café attraversa guerre, cambi di regime e lunghi periodi difficili: durante la Seconda guerra mondiale alcune sale vengono addirittura utilizzate come stalle per i cavalli, mentre nel periodo comunista il locale cambia nome e funzione. Solo nei primi anni Duemila il grande restauro restituisce al palazzo il suo antico splendore, trasformandolo anche in un hotel cinque stelle oggi parte del brand Anantara.

Oggi il caffè continua a occupare il piano terra dello storico edificio e conserva tutta la teatralità originale: stucchi dorati, affreschi, lampadari monumentali, colonne in marmo e saloni che sembrano usciti da un romanzo ottocentesco. Storicamente frequentato da scrittori, giornalisti e artisti, è stato uno dei grandi centri della vita culturale ungherese. Ancora oggi mantiene un’atmosfera molto particolare, sospesa tra eleganza Belle Époque e attrazione turistica globale.

Il consiglio, se possibile, è di evitarlo negli orari centrali della giornata per goderselo con più calma, magari per una colazione lenta, un dessert serale o semplicemente un caffè guardandosi attorno per qualche minuto. Perché qui, più che il menu, conta davvero il contesto.