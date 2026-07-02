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giovedì 02 luglio 2026  | aggiornato alle 14:25 | 120117 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
Feudo Arancio

onde ad Alpemare

Forte dei Marmi, il pop-up del Four Seasons Hotel Firenze tra cucina di mare e cene esclusive

L'osteria di mare Onde del Four Seasons Hotel Firenze arriva ad Alpemare di Forte dei Marmi (Lu) per una serie di cene estive firmate dagli chef Paolo Lavezzini, Giacomo Cavicchi e Mirko Caldino con un menu dedicato al mare

di Guido Ricciarelli
 
02 luglio 2026 | 12:52

Forte dei Marmi, il pop-up del Four Seasons Hotel Firenze tra cucina di mare e cene esclusive

L'osteria di mare Onde del Four Seasons Hotel Firenze arriva ad Alpemare di Forte dei Marmi (Lu) per una serie di cene estive firmate dagli chef Paolo Lavezzini, Giacomo Cavicchi e Mirko Caldino con un menu dedicato al mare

di Guido Ricciarelli
02 luglio 2026 | 12:52
 

Indice

Onde, l’Osteria di mare di Four Seasons Hotel Firenze, approda per la prima volta a Forte dei Marmi nel mese di luglio proprio dove il concept del ristorante è stato ideato. La speciale residenza estiva verrà ospitata ad Alpemare, l’iconico beach club del Tenore Andrea Bocelli e delle sua famigliaQui, la collaborazione si racconterà  attraverso una serie di cene sul mare in cui Onde proporrà con sensibilità nostalgica i grandi classici della tradizione estiva italiana, esaltando gli ingredienti stagionali per evocare l’eleganza disinvolta delle sere in riva al mare.

Lo stabilimento Alpemare di Forte dei Marmi
Lo stabilimento Alpemare di Forte dei Marmi

Paolo Lavezzini porta la cucina di Onde sulla costa versiliese

Per l’occasione l’executive chef Paolo Lavezzini e il Restaurant Chef Giacomo Cavicchi di Four Seasons Hotel Firenze  collaborano con lo Chef di Alpemare Mirko Caldino, per portare in riva al mare la cucina di Onde, insieme a nuove creazioni nate da questo incontro. Per uno chef di vaglia come Paolo Lavezzini, abituato a misurarsi in un’impresa indubbiamente molto impegnativa come quella di guidare a un’identità nuova e rassicurante uno dei ristoranti simbolo del lusso fiorentino, Il Palagio, oltretutto immerso in un altro  degli emblemi da happy few come il Four Seasons  del capoluogo  toscano, in questa esperienza temporanea in Versilia, non potrà mancare la sua cucina in sapiente equilibrio tra delicatezza e sostanza, gustosa e tecnica al contempo, molto centrata e mai provocatoria capace di calarsi perfettamente in questo diverso contesto.

Onde porta la cucina di mare ad Alpemare
Onde porta la cucina di mare ad Alpemare

Ispirati dall’approccio conviviale che definisce Onde, il menu invita gli ospiti a condividere piatti tra cui l’immancabile antipasto Onde di Crudo, i Paccheri ai frutti di mare, fino ad una delle proposte più amate del Ristorante. Il Branzino alla brace servito con pelle croccante. I dessert completano  l’esperienza con sapori fresche ed estivi, perfetti per accompagnare le lunghe serate in spiaggia. Prevista cocktail  list dedicata ed ispirata alle proposte del Bar Berni , l’esclusivo vermouth bar e Ristorante del Four Seasons Firenze. 

Le date delle cene speciali 

Tutto questo durante le cene del fine settimana per alcune date selezionate:

  • 3 luglio
  • 4 luglio
  • 10 luglio
  • 11 luglio
  • 16 luglio
  • 17 luglio
  • 24 luglio
  • 25 luglio
  • 31 luglio
  • 1 agosto

Il menu: crudi di mare, primi di pesce e grandi classici estivi

Andiamo a descrivere in dettaglio quello che potrete provare per tutto il mese di luglio della cucina di Onde ad  Alpemare:

Antipasti

  • Onde di crudo
  • Trancio di pizza al vapore poi arrostita, calamaretti, gamberi del Tirreno, scampi e cozze
  • Carpaccio di  Orata dell’’Isola di Capraia, pilpil di pesce, olive leccino, capperi canditi e limone
  • Fettina di tonno crudo, crema allo scalogno e pane toscano dop croccante al profumo di elicriso
  • Cotto crudo di ricciola, ceviche di nettarine e misticanza dell’orto.

Primi piatti

  • Tortello di patate al ragù i polpo di scoglio, provolone e zucchine in scapece
  • Tagliolino all’uovo, crema verde di prezzemolo e muscoli alla marinara
  • Fusillone all’albume, burro al limone, tartare di gamberi rossi e cuore di tonno essiccato
  • Pacchero pastificio Mancini ai frutti di mare per 2 persone

Secondi piatti

  • Branzino ai carboni, insalata di lattughino all’agresto e maionese al cipollotto per 2 persone
  • Calamaro arrostito, farcito di papa al pomodoro, pesto e croccante di pane alle erbe
  • Spiedino di pesce e crostacei del giorno con verdure dell’orto
  • Rombo al forno con patate chips e salsa amatriciana.

Dolci

  • Sgroppino di Onde
  • Banana split
  • Tiramisù al limone estivo
  • Tartufo croccante all’amarena

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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