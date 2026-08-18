Un edificio recuperato, rinnovato, nel rispetto della sua storia e del suo passato, ma proiettato verso un presente e un futuro fatto di accoglienza e ospitalità. Il tutto in un piccolo borgo circondato dal verde delle colline della Sabina, a 15 minuti da Rieti, in un posto magico che fugge dalla frenesia della città. In un posto magico, fatto di viuzze e case d’antan, in cui marrone e grigio chiaro sono i colori dominanti, e in cui il tempo sembra aver rallentato il ticchettio delle sue lancette. Siamo a Contigliano, precisamente nella parte vecchia del paesino della provincia reatina e qui, a poca distanza dal confine umbro, un’interessante novità porta il nome (letteralmente) di chi qui è stata capace di rivitalizzare questo piccolo centro sabino: Carlotta Delicato.

L'ingresso di Casa Delicato

Dal ristorante al Bed and Breakfast

Imprenditrice, proprietaria e chef del già noto omonimo ristorante, capace di fissare Contigliano nella cartina geografica delle mete gastronomiche del centro Italia, ha da poco inaugurato assieme al marito Gabriele Tarquini il suo Bed and Breakfast. Praticamente di fronte al ristorante, per concentrare in pochi metri quadrati tutta l’ospitalità possibile che questi due giovani possono esprimere e dedicare ai propri clienti.

Officina Visiva La chef Carlotta Delicato

Una struttura ricettiva raccolta, discreta, sviluppata su tre piani che mixa elementi contemporanei con un’atmosfera d’altri tempi (siamo pur sempre nel centro storico di un paesino di origine medievale), con 4 camere sistemate su due piani in cui godersi la pace di Contigliano. Un B&B pensato sì per gli ospiti del ristorante, che magari non vogliono mettersi in viaggio dopo la cena, ma aperto anche a viandanti che si ritrovano da queste parti e vogliono godersi una o più notti nella più assoluta tranquillità.

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Casa Delicato per vivere Contigliano più a lungo

«L'ospitalità entra a far parte della stessa idea di accoglienza: non più soltanto sedersi a tavola, ma vivere un luogo, rallentare, dormire nel borgo, scoprirne i ritmi e ripartire con la sensazione di aver conosciuto davvero una parte d'Italia. È una scelta che racconta anche un modo diverso di fare impresa», afferma Gabriele presentando il nuovo progetto. Con Casa Delicato Contigliano compie un passo in più: da destinazione gastronomica diventa una destinazione da vivere appieno.

Una delle camere di Casa Delicato

«Per noi Casa Delicato non è semplicemente un luogo dove dormire. È il naturale proseguimento di un percorso iniziato anni fa con il ristorante - afferma Carlotta - Ogni giorno incontriamo persone che arrivano a Contigliano per vivere la nostra cucina e che, dopo poche ore, sono costrette a ripartire. Ci siamo chiesti come poter regalare loro più tempo: il tempo di passeggiare tra le vie del borgo, di scoprire la Valle Reatina e l'autenticità di questo territorio che amiamo profondamente. Con Casa Delicato vogliamo offrire un'esperienza più completa, in cui la cucina sia il punto di partenza e non il punto di arrivo. Crediamo che il modo migliore per valorizzare un territorio sia invitare le persone a fermarsi e viverlo davvero».

Dal bar alla colazione, l’ospitalità continua

Casa Delicato non è solo un luogo di riposo e ristoro. La struttura al primo piano è anche dotata di un piccolo bar, essenziale e funzionale, in cui concedersi un aperitivo su una graziosa piazzetta, con una vista panoramica che dalle colline sabine si sposta verso la valle che ospita Rieti. Cocktail classici e una piccola carta di drink più originali, adatti per un pre cena o un dopo pasto, con la possibilità anche di stuzzicare qualche piccola preparazione proveniente dalla cucina o una pinsa per una tranquilla apericena.

La colazione da Casa Delicato Il bar di Casa Delicato al piano terra L'aperitivo da Casa Delicato ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La colazione da Casa Delicato Il bar di Casa Delicato al piano terra L'aperitivo da Casa Delicato