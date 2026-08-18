Il Patmos Chamber Music Festival torna per la sua quinta edizione dal 24 al 30 agosto, affermandosi come uno dei festival internazionali di musica da camera più caratteristici del Mediterraneo. Fondata nel 2022 da Massimo Fino e Roberto Prosseda, e organizzata dall’Associazione Patmos Chamber Music Festival, la rassegna riunisce musicisti di fama mondiale, giovani talenti e appassionati fruitori sull’isola di Patmos, creando un dialogo eccezionale tra note, storia e bellezza paesaggistica.

Il Patmos Chamber Music Festival torna dal 24 al 30 agosto

Dieci concerti sull’isola tra grandi interpreti e giovani talenti

Nel corso di sette giorni, il Festival propone dieci concerti, rassegne cinematografiche, incontri con gli artisti, masterclass ed eventi per la comunità, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente in alcune delle sedi più belle di Patmos, tra cui la Chiesa di Panagia Diasozousa, la Vecchia Scuola di Chora, il Centro Culturale Patmion e il cortile della scuola elementare di Skala.

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L’edizione 2026 vanta un eccezionale cast internazionale: Steven Isserlis, Michael Guttman, Maxim Rysanov, Marc Bouchkov, Alessandro Carbonare, Thibaut Garcia, Irène Duval, Jing Zhao, Alessandra Ammara, Roberto Prosseda, Maya Oganyan, Bruno Monsaingeon, Viktoria Postnikova, Marie-Francois Bouchard-Lesieur, Katerina Mina, Wies de Boevé, Paolo Fazioli e molti altri illustri artisti.

I concerti sono il cuore del Festival che però propone anche rassegne cinematografiche, incontri con gli artisti, masterclass ed eventi per la comunità

Il pianoforte di Pauline Viardot torna a suonare a Patmos

La manifestazione si aprirà il 24 agosto con il celebre Quintetto “La trota” di Schubert, affiancato dal Quintetto per archi di Boccherini e dall’Ouverture sui “temi ebraici” di Prokofiev. La sera seguente sarà protagonista una versione rara delle Variazioni Goldberg di Bach, nella celebre trascrizione per due chitarre di Thibaut Garcia e Antoine Morinière.

Patmos Chamber Music Festival 2026: il programma completo dei concerti Lunedì 24 agosto - Opening Night Panagia Diasozousa, ore 21.00 Schubert - Quintetto con pianoforte in La maggiore, D.667 «La trota»

Boccherini - Quintetto per archi in Re maggiore, Op.39 n.3

Prokofiev - Ouverture su temi ebraici, Op.34 Martedì 25 agosto - Goldberg Variations Old School, Chora, ore 21.00 J.S. Bach - Variazioni Goldberg, BWV 988, trascrizione per due chitarre di Thibaut Garcia Mercoledì 26 agosto - From the East Old School, Chora, ore 21.00 Glinka - Trio pathétique

Pēteris Vasks - Castillo Interior

Babadjanian - Trio per pianoforte in Fa diesis minore Giovedì 27 agosto - Pauline Viardot and her Érard Piano Old School, Chora, ore 21.00 Chopin - Quattro Mazurke, Op.30

Pauline Viardot - Sonatine per violino e pianoforte

Messager - Barcarolle

Fauré - Élégie, Op.24

Pauline Viardot - Mélodies Venerdì 28 agosto - Hommage to John Tavener Old School, Chora, ore 21.00 Tavener - Palin

Tavener - My Gaze Is Ever Upon You

Tavener - Ypakoe

Tavener - Thrinos Sabato 29 agosto - Brussels Chamber Orchestra I Cortile della scuola elementare, Skala, ore 21.00 Haydn - Concerto per violino in Do maggiore

Corelli/Geminiani - La Folia

Mendelssohn - Concerto per pianoforte n.1, Op.25

Turina - Serenata andaluza

Weber - Quintetto per clarinetto, Op.34, versione per clarinetto e orchestra d’archi Domenica 30 agosto - Brussels Chamber Orchestra II Cortile della scuola elementare, Skala, ore 21.00 Bizet - L’Arlésienne Suite, selezione

Saint-Saëns - La Muse et le Poète, Op.132

Glazunov - Chant du ménestrel, Op.71

Liszt - Hungarian Fantasy

Rimsky-Korsakov - Flight of the Bumblebee

John Williams - Theme from Schindler’s List

Dinicu - Hora staccato

Patmos Chamber Music Festival 2026: il programma completo dei concerti Lunedì 24 agosto - Opening Night Panagia Diasozousa, ore 21.00 Schubert - Quintetto con pianoforte in La maggiore, D.667 «La trota» Boccherini - Quintetto per archi in Re maggiore, Op.39 n.3 Prokofiev - Ouverture su temi ebraici, Op.34 Martedì 25 agosto - Goldberg Variations Old School, Chora, ore 21.00 J.S. Bach - Variazioni Goldberg, BWV 988, trascrizione per due chitarre di Thibaut Garcia Mercoledì 26 agosto - From the East Old School, Chora, ore 21.00 Glinka - Trio pathétique Pēteris Vasks - Castillo Interior Babadjanian - Trio per pianoforte in Fa diesis minore Giovedì 27 agosto - Pauline Viardot and her Érard Piano Old School, Chora, ore 21.00 Chopin - Quattro Mazurke, Op.30 Pauline Viardot - Sonatine per violino e pianoforte Messager - Barcarolle Fauré - Élégie, Op.24 Pauline Viardot - Mélodies Venerdì 28 agosto - Hommage to John Tavener Old School, Chora, ore 21.00 Tavener - Palin Tavener - My Gaze Is Ever Upon You Tavener - Ypakoe Tavener - Thrinos Sabato 29 agosto - Brussels Chamber Orchestra I Cortile della scuola elementare, Skala, ore 21.00 Haydn - Concerto per violino in Do maggiore Corelli/Geminiani - La Folia Mendelssohn - Concerto per pianoforte n.1, Op.25 Turina - Serenata andaluza Weber - Quintetto per clarinetto, Op.34, versione per clarinetto e orchestra d’archi Domenica 30 agosto - Brussels Chamber Orchestra II Cortile della scuola elementare, Skala, ore 21.00 Bizet - L’Arlésienne Suite, selezione Saint-Saëns - La Muse et le Poète, Op.132 Glazunov - Chant du ménestrel, Op.71 Liszt - Hungarian Fantasy Rimsky-Korsakov - Flight of the Bumblebee John Williams - Theme from Schindler’s List Dinicu - Hora staccato

Il programma prosegue con «From the East», dedicato a Glinka, Vasks e Babadjanian, prima di una serata unica dedicata a Pauline Viardot, presentata in collaborazione con il Palazzetto Bru Zane. Uno dei momenti salienti del Festival sarà l’esibizione sul pianoforte Érard del 1902 appartenuto alla stessa Pauline Viardot, riportato recentemente al suo antico splendore grazie all’iniziativa dell’Associazione Patmos Chamber Music Festival. Un altro evento speciale celebrerà la musica sacra di Sir John Tavener, mentre l’ultimo fine settimana vedrà la partecipazione della Brussels Chamber Orchestra, diretta da Michael Guttman, in due concerti orchestrali che spazieranno da Haydn, Mendelssohn e Weber a Bizet, Liszt, Saint-Saëns, Rimsky-Korsakov e John Williams.

Patmos Chamber Music Festival 2026: gli eventi speciali Martedì 25 agosto - Film Screening: Thibaut Garcia — A Guitar with a View (Patmion Cultural Centre, ore 18.00)

- Film Screening: Thibaut Garcia — A Guitar with a View (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Giovedì 27 agosto - Meeting with a Legend: Viktoria Postnikova (Patmion Cultural Centre, ore 18.00)

- Meeting with a Legend: Viktoria Postnikova (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Venerdì 28 agosto - The Making of Excellence: A Conversation with Paolo Fazioli (Patmion Cultural Centre, ore 18.00)

- The Making of Excellence: A Conversation with Paolo Fazioli (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Domenica 30 agosto - Katerina Mina: Greek Song Recital (Patmion Cultural Centre, ore 18.00)

Patmos Chamber Music Festival 2026: gli eventi speciali Martedì 25 agosto - Film Screening: Thibaut Garcia — A Guitar with a View (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Giovedì 27 agosto - Meeting with a Legend: Viktoria Postnikova (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Venerdì 28 agosto - The Making of Excellence: A Conversation with Paolo Fazioli (Patmion Cultural Centre, ore 18.00) Domenica 30 agosto - Katerina Mina: Greek Song Recital (Patmion Cultural Centre, ore 18.00)

Film, incontri e masterclass oltre i concerti

Accanto ai concerti, il Festival presenta un ricco programma di eventi culturali: Il regista Bruno Monsaingeon presenterà il suo nuovo documentario dedicato al chitarrista Thibaut Garcia e incontrerà la leggendaria pianista Viktoria Postnikova in una conversazione aperta al pubblico. Un altro momento significativo sarà “The Making of Excellence”, un dialogo tra Paolo Fazioli e Roberto Prosseda che esplora la filosofia e l’artigianalità alla base del celebre costruttore italiano di pianoforti. La formazione rimane una delle missioni fondamentali del Festival.

Patmos Young Artists Programme e attività per la comunità Il programma coinvolge Lucrezia Liberati, Barbara Lo Pinto, Alessio Masi e Pietro Vaccari, quattro giovani pianisti professionisti invitati a partecipare a una settimana intensiva di masterclass con gli artisti del Festival e a esibirsi nel concerto finale aperto al pubblico. Mercoledì 26 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Viktoria Postnikova Mercoledì 26 agosto, ore 18.00 Festival Artists Meet Music Patmos Students - Gli artisti del Festival incontrano i giovani allievi della scuola di musica «Patmos of Colors» per un pomeriggio di musica, conversazioni, esibizioni e confronto. Partecipano Corinne Bodmer e Olive Wetter. Giovedì 27 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Bruno Monsaingeon Venerdì 28 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Roberto Prosseda Sabato 29 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Alessandra Ammara Sabato 29 agosto, ore 18.00 Patmos Young Artists Programme - Final Concert - Sul palco i quattro giovani pianisti Lucrezia Liberati, Barbara Lo Pinto, Alessio Masi e Pietro Vaccari.

Patmos Young Artists Programme e attività per la comunità Il programma coinvolge Lucrezia Liberati, Barbara Lo Pinto, Alessio Masi e Pietro Vaccari, quattro giovani pianisti professionisti invitati a partecipare a una settimana intensiva di masterclass con gli artisti del Festival e a esibirsi nel concerto finale aperto al pubblico. Mercoledì 26 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Viktoria Postnikova Mercoledì 26 agosto, ore 18.00 Festival Artists Meet Music Patmos Students - Gli artisti del Festival incontrano i giovani allievi della scuola di musica «Patmos of Colors» per un pomeriggio di musica, conversazioni, esibizioni e confronto. Partecipano Corinne Bodmer e Olive Wetter. Giovedì 27 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Bruno Monsaingeon Venerdì 28 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Roberto Prosseda Sabato 29 agosto, ore 10.00-14.00 Masterclass con Alessandra Ammara Sabato 29 agosto, ore 18.00 Patmos Young Artists Programme - Final Concert - Sul palco i quattro giovani pianisti Lucrezia Liberati, Barbara Lo Pinto, Alessio Masi e Pietro Vaccari.

Le masterclass aperte al pubblico tenute da Viktoria Postnikova, Bruno Monsaingeon, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara saranno accompagnate da attività comunitarie che coinvolgeranno studenti di musica locali grazie alla collaborazione con Patmos of Colors, nonché con Patmos Young Artists Programme, e culmineranno in un concerto finale eseguito da quattro giovani pianisti di grande talento. Il Festival si concluderà il 30 agosto con un recital di canzoni greche che vedrà la presenza del soprano Katerina Mina e del pianista Roberto Prosseda, seguito dal concerto di chiusura della Brussels Chamber Orchestra.

L'isola di Patmos farà da teatro alla manifestazione

Patmos, la musica da camera come strumento di dialogo culturale