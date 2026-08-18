Tre giorni di alta cucina a San Candido: torna il DolomitiGourmet Festival

Dal 1° al 3 ottobre San Candido (Bz), nel cuore delle Dolomiti altoatesine, ospiterà la 13ª edizione del DolomitiGourmet Festival. Per tre giorni chef italiani e internazionali si incontreranno ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo per un programma che comprende cene, una passeggiata gastronomica nel centro del paese e un appuntamento conclusivo in quota sul Monte Elmo. A coordinare il festival sarà ancora una volta Chris Oberhammer, chef e patron del Tilia Restaurant di Dobbiaco, una stella Michelin, che ha riunito cuochi provenienti da esperienze e territori diversi attorno al confronto con la cucina delle Dolomiti.

Dal 1° al 3 ottobre a San Candido (Bz) la 13ª edizione del DolomitiGourmet Festival

Chef internazionali e cucina delle Dolomiti

Organizzato dagli impianti di risalita 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti e dall’Associazione turistica San Candido, il festival, come anticipato, porterà ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo cuochi provenienti dall’Italia e dall’estero, affiancandoli agli chef che lavorano stabilmente nella zona. Il filo conduttore resta il rapporto con le Dolomiti e con la produzione locale, affrontato però attraverso il confronto con esperienze gastronomiche differenti. «Con il DolomitiGourmet Festival vogliamo mettere a confronto filosofie internazionali e la tradizione della nostra cucina delle Dolomiti in una festa che celebra amicizia, dialogo, condivisione, cibo e natura» ha commentato chef Oberhammer.

Chris Oberhammer, chef e patron del Tilia Restaurant di Dobbiaco

Il programma, infatti, è costruito proprio attorno all’incontro fra gli ospiti e chi cucina ogni giorno in questa parte dell’Alto Adige. A San Candido arriveranno Giuseppe Aversa del ristorante Il Buco di Sorrento, Celeste Massimiliano del Caffè delle Rose di Verbania, il francese Christoph Haton, MOF - Meilleur Ouvrier de France, e Lahcen Hafid, presidente Escoffier Marocco. Dalle Dolomiti e dalle aree vicine parteciperanno invece Graziano Prest del Tivoli, Fabio Pompanin di Al Camin e Luigi Dariz del Ristorante da Aurelio, tutti da Cortina d’Ampezzo, oltre a Federico Kratter del Mondschein di Sappada e Michael Steiner dell’Hotel Alpentesitin di Taisten.

Alcuni degli chef della scorsa edizione di DolomitiGourmet Festival

A loro si affiancherà un gruppo di chef residenti che restituisce la geografia gastronomica della zona: oltre a Oberhammer ci saranno Markus Holzer del Rifugio Jora, Lindi Brahaj del Miramonti, Andreas Bachmann del Leitlhof, Carlo de Filippis dell’Hotel Tyrol, Rosario Eufemia e Davide Di Salvo del Rifugio Riese Haunold, Harry Amhof del Panificio Marias di Dobbiaco, Daniel Tonello del Ristorante Helm di Sesto e Filippo Zoncato dell’Hotel Alpenblick, sempre a Sesto. Accanto ai cuochi troveranno spazio anche i piccoli produttori del Sud Tirolo, chiamati a partecipare a un confronto incentrato sulla cultura enogastronomica locale e sostenibile.

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L'apertura al Jora Mountain Dining

Il festival comincerà giovedì 1° ottobre al Jora Mountain Dining, rifugio nel comprensorio del Monte Baranci, sopra San Candido, a 1.325 metri di quota. Qui il padrone di casa Markus Holzer accoglierà Giuseppe “Beppe” Aversa, chef del ristorante Il Buco di Sorrento, una stella Michelin, e Chris Oberhammer del Tilia di Dobbiaco, anch’esso una stella Michelin. I tre chef firmeranno insieme una cena di sei portate costruita attorno al dialogo fra cucina mediterranea e alpina. Il percorso sarà accompagnato da una selezione di vini abbinati alle diverse preparazioni e aprirà una tre giorni che, già dalla serata successiva, si sposterà dal singolo ristorante alle vie e ai locali di San Candido.

L'esterno del Jora Mountain Dining

La Gourmet Walk attraversa San Candido

Venerdì 2 ottobre, infatti, sarà il momento della Gourmet Walk, con partenza alle 18.30 dal padiglione nel centro di San Candido. La serata inizierà con un aperitivo durante il quale verranno presentati chef ospiti, viticoltori e aziende partner; successivamente i partecipanti saranno divisi in due gruppi da 40 persone, accompagnati rispettivamente da Chris Oberhammer e da Hanna Erharter, direttrice dell’Azienda turistica San Candido. Da quel momento la cena prenderà la forma di un percorso nel paese. I gruppi si sposteranno da un ristorante all’altro e, in ciascuna tappa, uno chef residente lavorerà insieme a uno degli ospiti, proponendo due piatti accompagnati dai vini delle cantine presenti.

Nei ristoranti, chef ospiti e residenti cucineranno insieme due piatti

I produttori parteciperanno direttamente alla serata per raccontare caratteristiche e peculiarità delle etichette servite. Le tappe coinvolgeranno Zin Senfter, Picnic, Miramonti e Miramonti Lounge, dove la Gourmet Walk terminerà con l’after party, pasticceria e musica con dj. Alla serata prenderanno parte Giuseppe Aversa, Celeste Massimiliano, Christoph Haton, Harry Amhof, Carlo de Filippis, Lindi Brahaj, Lahcen Hafid e Patrick Fadi del Bistro Senfter di San Candido. Una formula che porta quindi il festival fuori da un'unica cucina e lo distribuisce nel centro del paese, prima del trasferimento in alta quota previsto per l’ultima giornata.

Sul Monte Elmo il finale dedicato alla cucina di montagna

Il Mountain Food Festival chiuderà infatti il programma sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 15, sul Monte Elmo, a 2.434 metri di quota. Qui l’attenzione si concentrerà sulla cucina di montagna e sulle sue ricette storiche, che gli chef ospiti e residenti prepareranno utilizzando anche fornelli a legna, rileggendole attraverso il proprio modo di cucinare. Accanto alle reinterpretazioni troveranno spazio i piatti tradizionali delle Dolomiti, con l’obiettivo di raccontare il patrimonio culinario del Südtirol attraverso le sue preparazioni. Ai fornelli ci saranno Graziano Prest, Fabio Pompanin, Chris Oberhammer, Markus Holzer, Andreas Bachmann, Daniel Tonello, Luigi Dariz, Federico Kratter e Filippo Zoncato, riuniti per l’appuntamento che porterà il festival dal paese direttamente sulle montagne che ne costituiscono il punto di riferimento.

Il festival si chiuderà in quota, sul Monte Elmo, a 2.434 metri