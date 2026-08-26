Tra i rifugi urbani romani ideali per affrontare l'estate più torrida c'è Adèle Mixology Lounge, all'ottavo piano dell'Hotel Splendide Royal, della Roberto Nardi Collection. In questo elegante 5 Stelle di Via di Porta Pinciana, a pochi passi da via Veneto e Villa Borghese, alla proposta mixology di Gianmarco Panico e Giovanni Faedda, rispettivamente restaurant manager e bar manager,si affianca la cucina di Stefano Marzetti, titolare del sottostante ristorante Mirabelle

Adèle Mixology Lounge si trova all'ottavo piano dell'Hotel Splendide Royal di Roma

Adèle, cinque anni tra cocktail e cucina

Tra le novità, per festeggiare i suoi 5 anni dall'apertura, un nuovo signature cocktail, AD5LE,da abbinare con la carta di assaggi pensati dallo chef. Sembra una sigla ma con un gioco grafico la lettera lettera "E" è sostituita dal numero 5 che richiama simbolicamente il traguardo raggiunto e una tappa della storia della famiglia dei proprietari, oggi guidata dai fratelli della nuova generazione Adele e Giovanni.

Il cocktail AD5LE

La ricetta di questo drink punta su freschezza, equilibrio e bevibilità: Vodka Stoli, cordiale al cetriolo, lime e acqua faba danno vita a un sour contemporaneo, dalla personalità estiva e rinfrescante, pensato per accompagnare le lunghe serate sulla terrazza, un salotto en plein air esclusivo anche per chi la città la vive ogni giorno.

La mixology incontra la cucina di Stefano Marzetti

La proposta gastronomica è un'anticipazione di quella del Mirabelle e subito identifica la mano dello chef Marzetti che nella presentazione dei primi 5 assaggi la propone stampandola materialmente e ironicamente nel piatto, forse pensando al film dark del 1973 "La mano nera". Da provare l'ostrica al forno con mix vegetale, le mousse, le crocchette di riso, le cruditè o il trancio di spigola con tartufo. Il menu è un viaggio nel gusto che cambia con il mutare delle stagioni.

5 assaggi con il calco della mano di chef Marzetti Insalatina con ostrica Tartare di carni e di pesci Trancio di spigola ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): 5 assaggi con il calco della mano di chef Marzetti Insalatina con ostrica Tartare di carni e di pesci Trancio di spigola

Gli ingredienti si ispirano alla natura e sono sempre un'esaltazione della materia prima e del gusto mediterraneo. È una proposta coinvolgente questa dell'Adèle Full Experience grazie anche all'attenzione del personale di sala e del bar, persone cresciute professionalmente nel Gruppo e con la capacità di far sentire ciascun ospite unico.

Un rooftop che cambia con le stagioni

Il progetto del rooftop è stato parte di un ben più grande intervento di ampliamento e riqualificazione dell’intero hotel grazie alla recente ristrutturazione. Grandi vetrate rendono il roof top godibile in tutte le stagioni e l'accoglienza punta su un'atmosfera raffinata ma contemporanea, capace di coniugare l'eleganza dell'hôtellerie di lusso con un approccio accogliente e informale con dettagli di design e luci soffuse che fanno esaltare, di notte, quelle della città. Le sedute, i tavoli e il grande bancone bar a creano un’atmosfera avvolgente per chi ama la grande miscelazione unita a una proposta culinaria sfiziosa e divertente, da vivere dall'aperitivo fino a notte inoltrata.

Adèle è un rooftop che si può vivere in tutte le stagioni

Ma altri momenti come l'Afternoon Tea Adèle è speciale, omaggio alla tradizione britannica con tazze di porcellana, dolci artigianali e scones caldi serviti con confetture e clotted cream, accompagnati da una selezione di tè pregiati. Anche nei mesi freddi Adèle è un caldo salotto protetto da vetrate che incorniciano la città.

Pubblicità

Lo Splendide Royal, tra storia e nuova ospitalità