IN-Sostenibile, il festival green e itinerante nato nel 2022 dall'idea degli chef Simone Cipriani e Fabrizio Bartoli, arriva a Firenze per il suo secondo appuntamento del 2026, dopo il successo della prima tappa estiva di Castagneto Carducci. Per questa speciale Urban Edition, Simone Cipriani si dedicherà alla regia dell’evento affiancato da Filippo Saporito, resident chef del ristorante La Leggenda dei Frati. L’obiettivo di IN-Sostenibile rimane quello di creare una vera e propria rete sociale ed etica tra contadini, cuochi, ristoratori, vignaioli e comunicatori, interrogandosi sull’impatto delle nostre scelte sul pianeta attraverso il linguaggio del cibo, della condivisione e della convivialità.

Villa Bardini ospiterà il 6 settembre IN-Sostenibile (Urban Edition)

IN-Sostenibile arriva a Firenze: una giornata tra cucina vegetale, yoga e talk

La giornata prenderà il via alle 11:00 con una sessione di yoga gratuita sui prati di Villa Bardini a Firenze. Dalle 12:00 alle 20:00 il parco prenderà vita con un picnic gastronomico diffuso basato sul dialogo diretto tra cucina e territorio: otto banchi degustazione vedranno gli chef proporre ricette a base vegetale, ciascuno affiancato dal produttore agricolo partner per raccontare l'origine degli ingredienti e la propria filiera.

Gli chef Simone Cipriani (a sinistra) e Filippo Saporito

Dalle 13:00 alle 18:00, all’ombra degli alberi del parco, si susseguiranno interventi e talk dedicati a sostenibilità, territorio e cultura del cibo - dal racconto del festival con Filippo Saporito e Simone Cipriani, al dibattito sul turismo di massa, fino alla sessione di yoga “Green Flow” di chiusura.

Otto chef e otto produttori: a Villa Bardini il picnic racconta la filiera

I protagonisti del picnic saranno gli chef: Manuel Innocenzi (Corale, Castelfiorentino)

(Corale, Castelfiorentino) Emanuele Turchi e Marlene Gerboni (Manifattura Culinaria, Empoli)

(Manifattura Culinaria, Empoli) Elisa Masoni (Molino Trattoria, Calenzano)

(Molino Trattoria, Calenzano) Alessio Ninci e Lorenzo Chirimischi (Santabarbara, Firenze)

(Santabarbara, Firenze) Gaetano Trovato (Bis Osteria, Colle di Val d’Elsa)

(Bis Osteria, Colle di Val d’Elsa) Matteo Giaconi (Underground)

(Underground) Simone Gambini (Azzighe, Livorno)

(Azzighe, Livorno) Giuseppe Polzinetti (Emidio Pepe, Torano Nuovo)

La locandina di IN-Sostenibile

Questi invece i produttori agricoli: Circular Farm (Scandicci)

(Scandicci) Bucolica (Lastra a Signa)

(Lastra a Signa) Fattoria di Triboli (Impruneta)

(Impruneta) Siro Petracchi (Montalbiolo)

(Montalbiolo) Le Caprine (Gambassi Terme)

(Gambassi Terme) Caseificio Leoni (Livorno)

(Livorno) Cavolo a Merenda (Colle di Val d’Elsa) Formaveg (Livorno)

Vini artigianali, cocktail e musica: il programma del pomeriggio

La selezione dei vini è curata da Bibo Potabile, realtà toscana di riferimento per la distribuzione di etichette artigianali e naturali, mentre la carta dei cocktail alcolici ed analcolici dell'area bar porterà la firma del noto bartender Julian Biondi. A scandire il ritmo del pomeriggio ci saranno gli interventi ed i talks condotti da Simona Bellocci e la colonna sonora curata dal collettivo DJ Intro - Spettiva.

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La cena alla Leggenda dei Frati chiude IN-Sostenibile con cinque grandi chef