Immergersi nell'acqua ammirando il meraviglioso castello di Neuschwanstein è un privilegio raro. Succede solo al Das Rübezahl, boutique hotel 4 stelle Superior di Schwangau, in Baviera. Qui il castello delle fiabe di Ludovico II diventa parte integrante del soggiorno, visibile dalla piscina, dalle suite più esclusive e da diversi spazi della struttura. Il Romantic Hideaway & Boutique Spa sorge nel distretto di Horn, a circa 3 chilometri da Füssen e a soli 4 chilometri dal confine austriaco con il Tirolo. Una posizione strategica anche perché in pochi minuti di auto si raggiunge il punto di partenza delle navette dirette al castello. La struttura dispone inoltre di parcheggi in loco e postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Das Rübezahl, boutique hotel 4 stelle Superior di Schwangau, in Baviera

Tra chalet bavarese e design contemporaneo

All'esterno l'architettura richiama quella del grande chalet bavarese, circondato da prati e installazioni artistiche. Tra queste spicca una grande scultura metallica traforata a forma di cuore che, illuminata la sera con il castello sullo sfondo, crea uno degli scorci più suggestivi della proprietà.

Il castello di Neuschwanstein, uno dei più celebri della Baviera

L'ingresso introduce immediatamente nell'atmosfera dell'hotel attraverso grandi porte a vetri incorniciate da rami di betulla e composizioni floreali. All'interno, parquet caldo, legno, tappeti rossi logati e opere contemporanee costruiscono un equilibrio tra tradizione alpina e gusto attuale. Sculture moderne convivono con centrotavola rustici realizzati con pigne, rami e lunghe candele bianche.

Design interno del Das Rübezahl

La Suite Tegelberg: Neuschwanstein davanti agli occhi

Le sistemazioni più prestigiose si trovano nell'ala dedicata alle suite Säuling, Tegelberg e Schlössl.Tra queste, la Suite Tegelberg rappresenta una delle esperienze più esclusive dell'hotel. Il costo può arrivare intorno ai mille euro a notte, ma il panorama che si gode è unico: dal lungo balcone privato in legno lo sguardo incontra direttamente le torri di Neuschwanstein. Il design della stanza segue i codici dell'alpine chic. Parquet e boiserie in legno naturale dialogano con un living contemporaneo, dove il divano letto angolare in tartan grigio è ravvivato da accenti rosso intenso.

Zona notte della la Suite Tegelberg Le terrazze che dalle suite permettono la vista del castello La zona living della Suite Tegelberg ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Zona notte della la Suite Tegelberg Le terrazze che dalle suite permettono la vista del castello La zona living della Suite Tegelberg

La zona notte è dominata da un letto con testiera imbottita capitonné, impreziosita dalla corona del logo dell'hotel e da un'illuminazione integrata che contribuisce all'atmosfera raccolta della suite. Qui il lusso non è tanto nella dimensione degli spazi o nei materiali, ma soprattutto nella possibilità di aprire le tende al mattino e ritrovarsi davanti uno dei castelli più iconici d'Europa.

Spa, biolago e Stanza del Silenzio

Il benessere è uno dei pilastri dell'esperienza Das Rübezahl. L'area wellness comprende la Day Spa e le cabine della Beauty-Alm dedicate ai trattamenti estetici e ai rituali per il corpo. Accanto alla piscina esterna riscaldata, con vista sulle montagne e su Neuschwanstein, e all'idromassaggio, il percorso attraversa ambienti differenti per atmosfera e funzione. Alcune zone sono caratterizzate da pareti di sale illuminate e richiami all'araldica bavarese. In un'altra area relax, affreschi trompe-l'œil e una cupola dipinta come un cielo terso incorniciano lettini ergonomici riscaldati.

Un dettaglio della spa del Das Rübezahl

Il cuore più intimo della spa è però la Stanza del Silenzio, dove ampi letti a baldacchino in legno sembrano quasi sospesi grazie all'illuminazione collocata nella parte inferiore. L'ambiente è volutamente ovattato e invita a interrompere completamente il ritmo della giornata. All'esterno, un biolago balneabile punteggiato da ninfee rosa completa il percorso. Le pedane in legno, il verde e un grande salice piangente costruiscono un angolo di quiete lontano dall'immagine più convenzionale della spa alpina.

Zona relax nella Spa

Yoga, sauna e montagna

L’hotel propone inoltre un programma di attività che alterna movimento e recupero. La giornata può iniziare con il Guten-Morgen-Yoga e proseguire con esercizi di respirazione o Aqua Fitness. Nel pomeriggio sono previste le tradizionali gettate di vapore guidate, le Sauna Aufguss, nella Panorama-Sauna. Il territorio circostante entra naturalmente nell'esperienza dell'hotel. Si può partire in bicicletta lungo i percorsi della zona, partecipare allo Yoga am Berg oppure scegliere escursioni in quota. Tra le esperienze proposte, non mancano momenti gastronomici nella baita montana di proprietà della struttura.

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Louis II.: la cucina tra territorio e comfort

L'attenzione al food & beverage inizia dal bar. Ogni sera gli ospiti del ristorante vengono accolti con un welcome drink differente, disponibile anche in versione analcolica. Le sale del ristorante Louis II. hanno un'atmosfera intima, con divanetti in velluto rubino, luci soffuse e tavoli apparecchiati con sottopiatti dorati. La sala principale gode di una vista panoramica attraverso l'ampia vetrata.

Ogni sera un welcome drink diverso al Louis II. La sala del Louis II. Cucina bavarese tipica al Louis II. ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Ogni sera un welcome drink diverso al Louis II. La sala del Louis II. Cucina bavarese tipica al Louis II.

A cena, la formula della mezza pensione permette di scegliere tra le proposte del menu del giorno, mantenendo comunque disponibile anche l'opzione à la carte. La cucina convince soprattutto per la qualità della materia prima e per una linea gastronomica riconoscibile, senza inutili complicazioni. Tra i piatti assaggiati spiccano le zuppe, una tagliata particolarmente riuscita e soprattutto un brasato di grande intensità e morbidezza.

AlpenRausch: cocktail sartoriali con vista

A completare il soggiorno c'è il lounge bar AlpenRausch. Una inaspettata e graditissima sorpresa. I drink possono essere degustati all'interno oppure sui divanetti della terrazza esterna, soprattutto al calare della sera, quando la luce sulle montagne cambia completamente il paesaggio. Dopo cena, il fuoco acceso aggiunge atmosfera e invita a fermarsi ancora un po'. La miscelazione segue una logica sartoriale e viene adattata al gusto dell'ospite.

L'Orange Daiquiri

È un dettaglio che racconta bene la filosofia complessiva del Das Rübezahl: servizi e comfort di livello, ma soprattutto un'ospitalità costruita intorno all'esperienza individuale. Un esempio è stato l'Orange Daiquiri che mi è stato costruito su misura con 4 cl di rum Pyrat, 2 cl di liquore all'arancia - in questo caso Cointreau, scelto proprio per contenere maggiormente la dolcezza - 3 cl di succo d'arancia, 3 cl di succo di limone, 1 cl di sciroppo Monin e 2 dash di Angostura Orange Bitters. Un ottimo cocktail in coppetta, con zest d'arancia e ciliegina come garnish. Da rifare.

Quello che resta