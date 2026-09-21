L'ultima insegna accesa alla Stazione Termini, quella di Popeyes®, completa l'ambizioso progetto "Grandi Stazioni Retail" che ha trasformato lo scalo ferroviario più grande e frequentato d'Europa da semplice luogo di passaggio a spazio da vivere e polo internazionale del gusto. Nella sua Food Court, la vasta area al primo piano collegata da scale mobili, i brand internazionali e asiatici dello street food convivono con i locali che servono ricette italiane e regionali con un'offerta articolata, "cucina de noantri" compresa.

Popeyes® Louisiana Kitchen arriva a Roma Termini

I 150 milioni di viaggiatori che ogni anno frequentano questo snodo possono così gustare il pollo fritto Louisiana Style scegliendone il grado di piccantezza ma anche, appena a pochi passi, prodotti di bakery, sushi, chicken teriyaki o anche una carbonara. Non manca un assortimento di caffè e drink&wine. Ci sarebbe quasi da sperare nei ritardi delle partenze dei treni, o in arrivi senza fretta.

Qualità e preparazione: il segreto della marinatura di Popeyes®

Musica, palloncini ed effetti speciali hanno accompagnato questa ultima apertura del brand, con visita alla cucina per mostrare come questo pollo all'americana punti in primis sulla qualità, allontanando il concetto di fast. Le 12 ore di marinatura del pollo Popeyes® diventano infatti il cuore della campagna che ha scelto come claim “Il pollo fritto che sa aspettare”.

Un'ampia e accogliente sala da 136 posti a sederev

Ma inutile chiedere la composizione della miscela così come quella delle due farine in cui viene avvolto prima di essere fritto nell'olio (una miscela di oli vegetali) e tantomeno quella della miscela di spezie Cajun. Rigorosamente italiana è però la provenienza del pollo che arriva già porzionato, come ha detto la marketing manager Teresa di Biase che ha accolto i primi ospiti guidandoli in un percorso nella spaziosa cucina super tecnologica che impegna dai 15 ai 20 addetti.

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Il menu Popeyes® a Roma tra Chicken Sandwich e salse Dip N’Drip

Dal pollo fritto parte l'offerta articolata che va dalle Spicy wings ai tanti Chicken Sandwich (home made) assortiti, normali o de luxe fino al The Bacon BBQ (filetto di pollo croccante normale o doppio). Una prima analisi dei consumi nella Capitale ha mostrato come il Sandwich sia il più scelto dai romani, seguito da Tenders e Bacon BBQ. Tra le salse, la più amata sarebbe la Cheese Sauce. Il forte interesse per il mondo delle salse è diventato ancora più centrale nell’esperienza Popeyes® anche grazie al lancio delle Dip N’Drip. E ogni pezzo è sempre impanato e fritto al momento.

Dorati e croccanti, i Tenders di Popeyes® Chicken Sandwich di Popeyes® Le iconiche Cajun Fries di Popeyes® ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Dorati e croccanti, i Tenders di Popeyes® Chicken Sandwich di Popeyes® Le iconiche Cajun Fries di Popeyes®

L'espansione di Popeyes® a Roma e in Italia

A poco più di un anno dal suo arrivo nella Capitale, Popeyes® continua a rafforzare la propria presenza sul territorio. Dal primo ristorante inaugurato al Maximo Shopping Center nel maggio 2025, il brand ha già registrato oltre 400.000 pezzi di pollo venduti a Roma e serve mediamente 360 consumatori ogni giorno. Roma Termini, Popeyes® è l'ottavo ristorante nella città (sono 28 in tutt'Italia) e si propone come dinamico punto d’incontro tra romani, pendolari, turisti italiani e viaggiatori internazionali.

La vasta Food Court al primo piano di Roma Termini è collegata da scale mobili

«L’apertura di Roma Termini ha per noi un significato particolare- ha detto Alessandro Carluccio, General Manager di Popeyes® Italia- perché è una location che ci permette di entrare in contatto ogni giorno con centinaia di migliaia di persone tra residenti e visitatori. È esattamente il tipo di location strategica attraverso cui vogliamo continuare a far crescere Popeyes® in Italia».

Layout del ristorante, orari di apertura e il gruppo RBI