V ini Aristocratici , la nuova carta dei vini dell’ Hotel d’Inghilterra Roma - Starhotels Collezione , parte dalla storia dell’albergo per costruire un percorso attraverso la cultura enologica italiana. Curata da Daniele Cernilli con la firma editoriale di DoctorWine , la selezione è disponibile al Cafè Romano , dove accompagna la proposta gastronomica dell’executive chef Andrea Sangiuliano . A pochi passi da Piazza di Spagna e Via Condotti , l’Hotel d’Inghilterra è legato da secoli alla storia dell’ospitalità romana. La sua identità si è formata anche attraverso il passaggio di viaggiatori e intellettuali europei che, durante gli anni del Grand Tour , consideravano Roma una tappa centrale del proprio percorso. È proprio da questo legame con la storia dell’albergo che prende forma Vini Aristocratici. L'idea non è quella di costruire soltanto una carta di grandi etichette, ma di utilizzare il vino per raccontare famiglie, tenute e produttori che hanno contribuito nel tempo alla cultura enologica italiana .

«Crediamo che l’identità di un hotel debba emergere in ogni dettaglio dell’esperienza, anche nella carta dei vini. Con Vini Aristocratici siamo partiti dalla storia dell’Hotel d’Inghilterra trasformandola in un racconto da vivere anche a tavola: grandi famiglie, cultura, territorio ed eccellenza italiana», dichiara Elisabetta Fabri , presidente e amministratore delegato Starhotels. La scelta di affidare la costruzione della carta a Daniele Cernilli segue questa impostazione. « Daniele Cernilli ha tradotto questa visione in una selezione capace di raccontare il carattere unico dell’hotel », aggiunge Fabri.

La nuova carta è stata presentata giovedì 24 settembre sulla Terrazza Romana , con una degustazione guidata dallo stesso Cernilli, giornalista e critico enologico con oltre quarant’anni di esperienza, direttore responsabile di DoctorWine e direttore-curatore della Guida Essenziale ai Vini d’Italia.

«L’Hotel d’Inghilterra è uno degli alberghi storici di Roma, da sempre luogo d’incontro di viaggiatori internazionali ed esponenti dell’aristocrazia. La carta che ho curato nasce da questo legame e va oltre la selezione enologica: è un progetto di racconto che riunisce alcune delle migliori etichette prodotte dalle famiglie nobili italiane», spiega Cernilli.

Il risultato è una selezione di oltre 90 referenze , distribuite lungo la Penisola e costruite intorno al tema dell’“aristocrazia” del vino. Il riferimento è alle grandi famiglie, alle tenute storiche e ai produttori che hanno sviluppato nel tempo un’identità riconoscibile.

Il percorso comprende vini al calice, spumanti italiani, Metodo Classico, bianchi, rosati, rossi e vini dolci , mettendo accanto nomi riconoscibili e differenti espressioni territoriali. Tra le aziende presenti figurano Antinori, Frescobaldi, San Leonardo, Incisa della Rocchetta, Col d’Orcia, Tasca d’Almerita, Planeta, Cataldi Madonna, Tenuta di Fiorano e Pallavicini . L'obiettivo della carta è quindi tenere insieme la notorietà delle etichette e la storia dei produttori, facendo del percorso tra i vini una lettura dell’enologia italiana attraverso le vicende delle famiglie e dei territori.

Una sezione distinta della carta è la “Libreria”, dedicata ad annate e referenze considerate particolarmente rappresentative. Il nome richiama quello di una biblioteca privata: bottiglie da conservare e da riscoprire nel tempo, ciascuna legata a un momento della storia produttiva delle rispettive cantine. Tra le etichette presenti ci sono il Sassicaia 2023 dei Marchesi Incisa della Rocchetta, Solaia e Tignanello 2022 dei Marchesi Antinori e il San Leonardo 2020 dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, insieme ad altre referenze.

Con Vini Aristocratici, la carta dei vini si inserisce così nel racconto dell’Hotel d’Inghilterra, utilizzando il vino come ulteriore elemento per collegare storia dell’ospitalità, famiglie produttrici e territori italiani. La selezione è disponibile al Cafè Romano, sia per gli ospiti dell’hotel sia per il pubblico romano, dalla tavola all’aperitivo.