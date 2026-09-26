DOLOMITI D'AUTUNNO
SkyView Chalets, dormire nel foliage sul lago di Dobbiaco
Vetro, larice e Dolomiti: gli SkyView Chalets trasformano l'autunno sul lago di Dobbiaco in un'esperienza immersiva. Il valore aggiunto è anche a tavola, tra la cucina più immediata del Seeschupfe e l'ambizioso Hebbo Wine & Deli, dove montagna e Mediterraneo si incontrano davanti a una cantina fuori
Indice
- 1Vetro e larice per far scomparire la camera
- 2Il lago davanti, il campeggio intorno
- 3Un campeggio nato dalla storia di una famiglia
- 4In autunno il lago di Dobbiaco cambia ritmo
- 5La colazione arriva nello chalet
- 6Seeschupfe, la trattoria del lago
- 7Hebbo, il fine dining che non ti aspetti dentro un campeggio
- 8Una cantina che cambia il peso del ristorante
- 9A Hebbo il Best of Award of Excellence 2026 di Wine Spectator
- 10Due tavole per due serate completamente diverse
- 11Il lusso, alla fine, è spegnere tutto
Aprire gli occhi e impiegare qualche secondo per capire dove finisca la camera e dove cominci il bosco o il cielo. È questo il piccolo spaesamento sul quale gli SkyView Chalets del lago di Dobbiaco hanno costruito buona parte del loro fascino.
In autunno funziona ancora meglio. Le pareti di vetro incorniciano larici e conifere, le giornate si accorciano, la luce cambia continuamente e il lago assume colori molto diversi da quelli dell’estate. La montagna non è più soltanto ciò che si osserva una volta usciti dalla camera: entra letteralmente nello spazio nel quale si dorme.
Gli SkyView sorgono all’interno del Camping Toblacher See, direttamente sul lago di Dobbiaco, in una posizione particolare anche geograficamente: siamo tra il Parco Naturale Tre Cime e quello di Fanes-Senes-Braies, con alcune delle destinazioni più conosciute delle Dolomiti raggiungibili in poco tempo.
Ma il primo consiglio, arrivando qui, è quasi controintuitivo: non avere troppa fretta di andarsene altrove. Anche perché ci sono orari (dalle 12 alle 15) in cui non si può accedere in auto al lago.
Vetro e larice per far scomparire la camera
L’idea architettonica è semplice e piuttosto efficace: creare piccoli volumi in vetro e legno capaci di interferire il meno possibile con il paesaggio.
Gli chalet sono stati costruiti senza abbattere alberi e utilizzando in larga parte materiali del territorio. Il larice dialoga con il bosco, mentre le grandi superfici trasparenti cercano esattamente l’effetto contrario a quello di una normale camera d’albergo: anziché proteggere dalla vista esterna, la moltiplicano.
È soprattutto dal letto che il progetto mostra il suo carattere. Davanti ci sono il bosco e le montagne; sopra, attraverso la parte trasparente della copertura, rimane il cielo.
D’estate significa luce e giornate lunghissime. Ma è probabilmente l’autunno la stagione più teatrale: il colore degli alberi cambia quasi quotidianamente e basta una variazione del tempo perché la stessa stanza sembri affacciarsi su un paesaggio diverso.
La sera l’effetto si ribalta. Quando fuori diventa buio, il vetro perde progressivamente la funzione di finestra e rimangono le sagome degli alberi e, quando le condizioni lo consentono, il cielo stellato.
Non è glamping e non è nemmeno il classico chalet alpino. È piuttosto una camera panoramica alla quale è stato tolto quasi tutto ciò che poteva interrompere il rapporto visivo con l’esterno.
Il lago davanti, il campeggio intorno
C’è però una precisazione importante, soprattutto perché alcune fotografie possono suggerire un isolamento quasi assoluto. Gli SkyView Chalets fanno parte del Camping Toblacher See.
Non ci si trova quindi in rifugi sperduti nella foresta. Intorno esiste una struttura turistica vera, con campeggio, ristoranti, servizi e movimento di persone. È un’area separata, con tanto di cancello che crea una sorta di albergo diffuso che col campeggio condivide i ristoranti.
Vale quindi la pena arrivare sapendo cosa si sta prenotando: non un eremo dolomitico, ma un piccolo progetto di ospitalità di alta gamma inserito in un campeggio storico. E, paradossalmente, è forse proprio questa contaminazione a rendere interessante l’intero complesso.
Un campeggio nato dalla storia di una famiglia
Dietro c’è la famiglia Panzenberger. Il campeggio affonda le proprie origini nel dopoguerra: l’area era stata utilizzata dalle truppe americane e successivamente trasformata in attività turistica dalla famiglia. Oggi è arrivata alla terza generazione con Andreas Panzenberger, che dal 2012 ha progressivamente spostato il progetto verso un’ospitalità molto più articolata.
Ed è qui che la definizione di campeggio comincia a stare stretta. Perché accanto alle piazzole sono arrivati gli chalet panoramici, una proposta gastronomica su due livelli e soprattutto un progetto sul vino che potrebbe tranquillamente appartenere a un albergo di lusso.
Il risultato è curioso: nello stesso luogo possono cenare il campeggiatore appena rientrato da un trekking e l’appassionato arrivato apposta per un menu degustazione e una grande bottiglia.
In autunno il lago di Dobbiaco cambia ritmo
Per godersi gli chalet non serve necessariamente organizzare grandi escursioni. Il solo giro del lago di Dobbiaco permette già di entrare nel paesaggio che si osserva dalla camera. In autunno la vegetazione intorno all’acqua passa progressivamente dal verde ai toni gialli e dorati, mentre la luce più bassa accentua il riflesso delle montagne sulla superficie.
Da qui, naturalmente, il raggio può allargarsi parecchio. Le Tre Cime di Lavaredo, la Val Fiscalina, Prato Piazza e il Lago di Braies fanno di Dobbiaco una base strategica per muoversi nell’Alta Pusteria.
Ma uno dei vantaggi di dormire direttamente sul lago è proprio quello di potersi permettere il contrario: uscire presto o aspettare che buona parte dei visitatori giornalieri sia ripartita.
L’autunno restituisce tempo alla montagna. Ed è probabilmente questo, più ancora del foliage da fotografare, il lusso principale del soggiorno.
La colazione arriva nello chalet
Il risveglio mantiene volutamente la dimensione privata della sistemazione. La colazione viene portata la mattina con cestini da picnic, salvo che qualcuno preferisca gestirsi autonomamente utilizzando i prodotti disponibili nel negozio del campeggio e la cucina di ogni chalet. Anche le dotazioni cambiano secondo la categoria scelta. Ci sono soluzioni con sauna a infrarossi e altre con terrazza e vasca idromassaggio privata.
Sono comfort che in luglio possono sembrare piacevoli aggiunte. Tra settembre e ottobre diventano molto più centrali: rientrare da una camminata quando la temperatura è scesa e immergersi nell’acqua calda continuando a vedere il bosco è esattamente il genere di esperienza per cui questi chalet sono stati progettati.
Poi arriva la cena. Ed è qui che il progetto Panzenberger mostra forse la sua parte meno prevedibile.
Seeschupfe, la trattoria del lago
I ristoranti sono due e sarebbe un errore considerarli intercambiabili. Il Seeschupfe, chiamato anche Il Fienile, è la proposta più immediata. Cucina locale e italiana, piatti della tradizione, pasta e pizza: è il ristorante nel quale fermarsi dopo aver camminato intorno al lago o rientrando da una giornata sulle Dolomiti. La struttura lo presenta come il locale dedicato a piatti tradizionali e creativi e pizze appena sfornate. Buon livello e ottimo rapporto qualità/prezzo.
La vera protagonista, soprattutto nelle giornate ancora abbastanza miti per stare all’esterno, rimane inevitabilmente la posizione direttamente sul lago di Dobbiaco. Seeschupfe funziona soprattutto come ristorante informale del lago, forte della collocazione e di una proposta facile. Non è qui che il progetto gastronomico cerca però di alzare maggiormente l’asticella. Per quello bisogna spostarsi di pochi metri.
Hebbo, il fine dining che non ti aspetti dentro un campeggio
Con Hebbo Wine & Deli cambia quasi tutto. L’ambiente diventa contemporaneo, la cucina più ambiziosa e il vino assume un ruolo centrale. L’idea dichiarata è mettere insieme radici alpine e apertura mediterranea, facendo dialogare prodotti locali con ingredienti che arrivano anche molto lontano dalle Dolomiti.
Italia a Tavola lo aveva già provato approfonditamente nel febbraio 2026 e proprio per questo vale la pena evitare di raccontarlo nuovamente come se fosse una scoperta.
Il progetto gastronomico ruota intorno ad Andreas Panzenberger, diplomato Wset livello 4, e al lavoro in cucina di Albert David Cabrera Luque, classe 1996, con esperienze che comprendono Combal.0, Del Cambio, la Francia e la Spagna e una matrice culturale italo-peruviana.
La filosofia si capisce bene osservando alcuni piatti passati dalla tavola. Il salmerino della Val Passiria diventa ceviche e incontra una leche de tigre al pecorino altoatesino e basilico. Il riso coltivato a Termeno viene mantecato con grasso d’anatra della Val di Vizze e abbinato al gambero rosso siciliano. La trota del lago di Dobbiaco passa dal barbecue e viene servita con la propria bottarga, finocchio, caviale di trota e salsa pil pil. E il maialino della Val di Vizze dialoga con una salsa messicana di cetrioli, peperoni e peperoncino.
Non è quindi cucina ladina contemporanea in senso stretto. È una cucina che usa le Dolomiti come punto di partenza, non come confine. E questa distinzione è importante perché spiega bene la differenza rispetto al Seeschupfe: nel primo ristorante si cerca soprattutto il conforto riconoscibile della montagna; da Hebbo si prova invece a vedere fino a dove quella montagna possa viaggiare.
Una cantina che cambia il peso del ristorante
Poi c’è il vino. Ed è probabilmente l’elemento che rende Hebbo molto più di un buon ristorante annesso a una struttura ricettiva.
La carta comprende oltre 1.300 etichette e circa 150 referenze di Champagne. Panzenberger segue personalmente questo universo e propone anche degustazioni e il Sommelier’s Table, trasformando il vino in una possibile esperienza autonoma del soggiorno. La cantina fisica è arrivata a circa 12mila bottiglie, confermando quanto il progetto enologico sia diventato centrale nell’evoluzione dell’intero complesso.
A Hebbo il Best of Award of Excellence 2026 di Wine Spectator
Hebbp Wine & Deli è entrato nel ristretto gruppo di ristoranti premiati con il Best of Award of Excellence 2026 di Wine Spectator. Il riconoscimento, secondo dei tre livelli previsti dalla prestigiosa testata americana, viene assegnato ai locali capaci di distinguersi per ampiezza, profondità e qualità della proposta enologica.
Al centro del risultato c'è il lavoro di Andreas Panzenberger, proprietario, wine director e sommelier con diploma Wset, che insieme alla moglie Barbara e al team ha costruito negli anni una carta da oltre 1.500 etichette. L'Alto Adige rappresenta il cuore della selezione, affiancato dalle grandi regioni vitivinicole internazionali e da una particolare attenzione allo Champagne, con oltre 150 referenze.
«Ogni etichetta è frutto di una scelta consapevole a favore dei grandi produttori locali dell'Alto Adige e dei classici del panorama enologico internazionale - sottolinea Panzenberger. Questo premio rappresenta la più bella conferma del lavoro che la nostra famiglia e il nostro team portano avanti ogni giorno con passione e dedizione».
Il riconoscimento di Wine Spectator consolida un percorso già premiato nel 2025, quando Hebbo aveva ottenuto il titolo di Carta vini dell'anno alla Milano Wine Week. Tra le esperienze dedicate agli appassionati figurano inoltre il Sommelier's Table, riservato a un massimo di 12 ospiti, e i private wine tasting guidati personalmente da Panzenberger.
È un contrasto quasi divertente: si arriva in un campeggio sul lago di Dobbiaco e ci si ritrova davanti a una selezione che potrebbe mettere in difficoltà parecchi ristoranti di lusso. Ma è proprio questa assenza di soggezione verso le categorie tradizionali dell’ospitalità a rendere interessante il progetto Panzenberger.
Due tavole per due serate completamente diverse
Avere due ristoranti così differenti nello stesso complesso è un vantaggio soprattutto per chi rimane più notti. Una sera si può scegliere una pizza o un piatto altoatesino guardando il lago al Seeschupfe. Quella successiva si può costruire una cena intorno a un menu degustazione e a una bottiglia scelta da una carta sterminata da Hebbo.
Non c’è bisogno di stabilire quale dei due sia “migliore”, perché fanno mestieri differenti. Semmai il salto qualitativo tra le due proposte è evidente. Hebbo ha una propria identità gastronomica e vinicola sufficientemente forte da giustificare una visita anche senza soggiornare negli chalet. Seeschupfe è invece complementare alla destinazione: semplice, panoramico, più adatto alla quotidianità della vacanza.
Il lusso, alla fine, è spegnere tutto
Dopo cena si torna nel proprio cubo. Ed è probabilmente questo il momento in cui si comprende meglio il progetto. Niente hall da attraversare, ascensori o lunghi corridoi. Si apre la porta, si entra nel legno, si abbassano le luci e improvvisamente la stanza torna a essere soprattutto vetro.
Fuori ci sono il bosco e il lago di Dobbiaco. In ottobre magari qualche larice ha già cominciato a perdere gli aghi dorati. Se il cielo è pulito, sopra il letto compaiono le stelle.
E quando ci si sdraia, si spegne l’ultima luce e il soffitto della camera torna a essere il cielo, viene quasi voglia di ringraziare l’architetto per essersi ricordato di costruirne il meno possibile.
Un luogo nato per piantare tende e parcheggiare roulotte ha aggiunto architettura contemporanea, camere trasparenti nel bosco, una ristorazione su due registri e una delle cantine più sorprendenti della zona. In autunno tutto questo trova probabilmente la sua scenografia migliore. Il lago di Dobbiaco rallenta, i boschi cambiano colore e la sera arriva prima.