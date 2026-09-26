SkyView Chalets, dormire nel foliage sul lago di Dobbiaco

Aprire gli occhi e impiegare qualche secondo per capire dove finisca la camera e dove cominci il bosco o il cielo. È questo il piccolo spaesamento sul quale gli SkyView Chalets del lago di Dobbiaco hanno costruito buona parte del loro fascino.

D’estate significa luce e giornate lunghissime. Ma è probabilmente l’autunno la stagione più teatrale : il colore degli alberi cambia quasi quotidianamente e basta una variazione del tempo perché la stessa stanza sembri affacciarsi su un paesaggio diverso.

Non è glamping e non è nemmeno il classico chalet alpino. È piuttosto una camera panoramica alla quale è stato tolto quasi tutto ciò che poteva interrompere il rapporto visivo con l’esterno .

Dietro c’è la famiglia Panzenberger. Il campeggio affonda le proprie origini nel dopoguerra: l’area era stata utilizzata dalle truppe americane e successivamente trasformata in attività turistica dalla famiglia. Oggi è arrivata alla terza generazione con Andreas Panzenberger , che dal 2012 ha progressivamente spostato il progetto verso un’ospitalità molto più articolata.

Ed è qui che la definizione di campeggio comincia a stare stretta. Perché accanto alle piazzole sono arrivati gli chalet panoramici, una proposta gastronomica su due livelli e soprattutto un progetto sul vino che potrebbe tranquillamente appartenere a un albergo di lusso.

Il risveglio mantiene volutamente la dimensione privata della sistemazione. La colazione viene portata la mattina con cestini da picnic, salvo che qualcuno preferisca gestirsi autonomamente utilizzando i prodotti disponibili nel negozio del campeggio e la cucina di ogni chalet. Anche le dotazioni cambiano secondo la categoria scelta. Ci sono soluzioni con sauna a infrarossi e altre con terrazza e vasca idromassaggio privata.

Sono comfort che in luglio possono sembrare piacevoli aggiunte. Tra settembre e ottobre diventano molto più centrali: rientrare da una camminata quando la temperatura è scesa e immergersi nell’acqua calda continuando a vedere il bosco è esattamente il genere di esperienza per cui questi chalet sono stati progettati.

I ristoranti sono due e sarebbe un errore considerarli intercambiabili. Il Seeschupfe, chiamato anche Il Fienile, è la proposta più immediata. Cucina locale e italiana, piatti della tradizione, pasta e pizza: è il ristorante nel quale fermarsi dopo aver camminato intorno al lago o rientrando da una giornata sulle Dolomiti. La struttura lo presenta come il locale dedicato a piatti tradizionali e creativi e pizze appena sfornate. Buon livello e ottimo rapporto qualità/prezzo.