C’è una novità che cambia il modo di vivere Caiarossa: la villa nel cuore della tenuta di Riparbella (Pi) è ora disponibile anche per soggiorni privati. L’apertura delle prenotazioni trasforma così una proprietà finora legata soprattutto all’esperienza della cantina e del vino in una vera destinazione dove fermarsi per alcuni giorni, circondati da vigneti, boschi, orti e paesaggi della Costa Toscana.

Ora si possono prenotare dei soggiorni a Villa Caiarossa

Villa Caiarossa, soggiornare nel cuore della tenuta

La possibilità di pernottare all’interno della proprietà aggiunge una nuova dimensione all’esperienza Caiarossa. La villa si trova infatti nel cuore della tenuta, in una posizione immersa nel paesaggio rurale di Riparbella, e consente di vivere con maggiore continuità il rapporto tra ospitalità, natura e cultura del vino. La struttura è pensata per famiglie e gruppi di amici, con ampi ambienti interni ed esterni e un giardino all’italiana con piscina privata.

Il complesso di Villa Caiarossa comprende anche una piscina esterna

Le informazioni disponibili sulla struttura indicano una villa indipendente distribuita su due livelli, con quattro camere da letto, tre bagni e una superficie di circa 400 metri quadrati. Gli spazi comprendono soggiorni, cucina, sala da pranzo, terrazze e balconi affacciati sulla campagna e sul mare. Il parco privato offre inoltre aree verdi, alberi e spazi per vivere gli ambienti esterni durante il soggiorno.

Una delle stanze di Villa Caiarossa L'attrezzata cucina di Villa Caiarossa L'ampia sala da pranzo di Villa Caiarossa Uno dei bagni di Villa Caiarossa ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle stanze di Villa Caiarossa L'attrezzata cucina di Villa Caiarossa L'ampia sala da pranzo di Villa Caiarossa Uno dei bagni di Villa Caiarossa

Una villa tra vigneti, orto e mare

L’elemento distintivo dell’alloggio è soprattutto la posizione. Dalle finestre e dalle terrazze la vista raggiunge i filari del Podere Serra all’Olio, dove vengono coltivati Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, fino alla caratteristica cantina rossa di Caiarossa. La tenuta, fondata nel 1998, si estende oggi su 100 ettari, comprendendo vigneti, foreste, prati fioriti e oliveti, con una conduzione ispirata ai principi della biodinamica.

Villa Caiarossa si trova all'interno di un parco di oltre 100 ettari

Accanto alla villa si trova l’orto, mentre la presenza della pineta e degli spazi ombreggiati rafforza la sensazione di vivere all’interno di un paesaggio agricolo. Il progetto di ospitalità punta quindi meno sulla formula alberghiera e più sulla possibilità di abitare temporaneamente una tenuta vinicola, seguendone i ritmi e osservandone da vicino gli elementi che ne definiscono l’identità.

Dal soggiorno alle esperienze in cantina

Pernottare a Caiarossa permette inoltre di costruire un soggiorno intorno al vino. La cantina propone visite guidate tra i vigneti e degustazioni, comprese esperienze private e percorsi dedicati alla scoperta delle diverse espressioni della produzione. Tra le proposte figurano degustazioni verticali, visite con assaggio e appuntamenti in vigna, compreso un aperitivo al tramonto con vista sul mare.

Un'esperienza a Villa Caiarossa è imprescindibile dalla desgustazione dei vini della cantina annessa

Per gli ospiti della villa queste attività possono diventare parte di un’esperienza più ampia, senza la necessità di limitare la visita alla cantina a poche ore. La possibilità di soggiornare nella tenuta consente infatti di alternare momenti dedicati al vino a tempo libero, passeggiate, vita all’aperto e scoperta del territorio. Su richiesta possono inoltre essere organizzati servizi personalizzati, tra cui uno chef privato.

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Riparbella e la Costa degli Etruschi da una nuova prospettiva

La nuova proposta ricettiva si inserisce in un territorio che permette di combinare campagna, vino e mare. Riparbella si trova nell’entroterra della Costa degli Etruschi, in una posizione utile per raggiungere borghi, località costiere e percorsi legati all’enogastronomia toscana. La permanenza nella tenuta diventa così anche un punto di partenza per esplorare un’area meno concentrata rispetto alle principali destinazioni turistiche regionali. La scelta di aprire la villa agli ospiti amplia quindi il progetto Caiarossa oltre la produzione vinicola. La tenuta diventa anche un luogo in cui soggiornare, con una formula che mette insieme ospitalità privata, paesaggio, vino e natura.

All'interno e nei dintorni della tenuta sono possibili molteplici attività all'aria aperta