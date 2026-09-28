Piscina salina e sci di fondo: l’inverno alpino cambia ritmo in Val Casies

C’è un momento in cui l’inverno alpino smette di essere soltanto uno scenario e diventa parte dell’esperienza. Accade in Val Casies, nella Val Pusteria in provincia di Bolzano, dove il paesaggio conserva una forte identità rurale e una vocazione alla sostenibilità, riconosciuta dalla certificazione internazionale GSTC e dal Marchio di Sostenibilità Alto Adige. Tra boschi, masi e prati innevati, la stagione fredda si vive lontano dalla frenesia dei grandi comprensori, attraverso camminate, sci nordico, benessere e una cucina legata al territorio.

La Val Casies offre scenari stupendi d'inverno

Val Casies, natura e ospitalità sostenibile in Alto Adige

Nella frazione di Colle Pichl, l’Alpine Nature Hotel Stoll 4*S si prepara alla stagione invernale interpreta questa dimensione con un’ospitalità costruita intorno al paesaggio. La famiglia Stoll ha sviluppato una struttura in cui legno locale, pietra e materiali naturali dialogano con ampie aperture verso l’esterno. L’obiettivo è creare ambienti caldi e luminosi, senza separare l’ospite dall’ambiente alpino.

Alpine Nature Hotel Stoll 4*S

La posizione permette di alternare attività all’aria aperta e momenti di relax. Una rete di sentieri attraversa la valle, tra cui il sentiero dei masi e alcuni tratti dell’Almweg 2000, percorribili anche durante l’inverno. Le escursioni a piedi, con bastoncini o racchette da neve conducono verso le malghe aperte nei mesi freddi e offrono prospettive sulle Dolomiti.

Camere e suite, il legno della Val Casies entra negli ambienti

All’Alpine Nature Hotel Stoll, camere e suite seguono la stessa idea di ospitalità che caratterizza l’intera struttura: il rapporto diretto con il paesaggio. Le Alpine Nature Lodge e le Wellness Suite sono arredate con legni delle foreste della valle e tessuti naturali, mentre la luce naturale contribuisce a creare ambienti raccolti e luminosi.

Una stanza dell'Alpine Nature Hotel Stoll

Le suite dispongono inoltre di terrazze panoramiche affacciate sui masi e sui profili montuosi della Val Casies. Gli elementi materici e le essenze alpine contribuiscono a definire un'atmosfera orientata al riposo e alla disconnessione, in continuità con il carattere rurale e naturale del territorio.

Sci di fondo in Val Casies: oltre 40 chilometri di piste

La Val Casies non ospita grandi caroselli sciistici, ma mantiene un rapporto particolarmente stretto con lo sci nordico. La valle fa parte del circuito Dolomiti NordicSki ed è attraversata dall’anello della Val Casies, scenario della Gsieser Tal Lauf, la Gran Fondo della Val Casies, tra le manifestazioni storiche dello sci di fondo alpino. Per gli ospiti dell’Alpine Nature Hotel Stoll il rapporto con le piste è particolarmente diretto. Il collegamento con la rete di fondo di Monguelfo consente di partire con gli sci praticamente dalla struttura e di raggiungere oltre 40 chilometri di tracciati battuti e fresati fino a Santa Maddalena.

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Il percorso attraversa prati, masi storici e radure, mentre le ampie vetrate delle Alpine Nature Lodge e delle Wellness Suite permettono di osservare il paesaggio anche dall’interno. La vicinanza a Plan de Corones e Tre Cime Dolomiti amplia inoltre le possibilità per chi desidera alternare lo sci nordico agli impianti dei grandi comprensori. La valle conserva però una dimensione più raccolta, nella quale la mobilità sulla neve e il ritmo delle attività all’aperto restano centrali.

Cucina altoatesina e prodotti della Val Casies

Anche la proposta gastronomica dell’hotel segue il legame con il territorio. La pensione gourmet ¾ valorizza prodotti stagionali provenienti, in parte, dalla propria azienda agricola e dai masi della valle. La selezione della selvaggina coinvolge cacciatori locali e segue i cicli naturali. La cucina alterna specialità sudtirolesi preparate a mano, come Schlutzkrapfen e Tirtlan, a piatti con influenze mediterranee.

La storica Stube in legno affianca il ristorante più luminoso e contemporaneo, mentre la cucina a vista rende visibile parte del lavoro della brigata. Al mattino, la titolare prepara espressamente diverse proposte a base di uova per la colazione. La selezione dei vini completa l’esperienza gastronomica, con la possibilità di scegliere direttamente dalla vetrina dedicata.

Alpine Nature Hotel Stoll: 1.200 mq di wellness

Il benessere occupa 1.200 metri quadrati e sviluppa il rapporto tra acqua, calore e ambiente alpino. All'aperto, la spettacolare piscina salina riscaldata tutto l'anno concede il privilegio di fluttuare sospesi nel silenzio, lasciando che i vapori caldi si dissolvano nell'aria tersa al cospetto delle cime indorate dal sole calante o velate di bianco. All’interno, la piscina panoramica guarda verso le montagne attraverso vetrate a tutta altezza.

Piscina riscaldata anche d'inverno all'Alpine Nature Hotel Stoll Sauna nella spa dell'Alpine Nature Hotel Stoll Zona relax e massaggi all'Alpine Nature Hotel Stoll ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Piscina riscaldata anche d'inverno all'Alpine Nature Hotel Stoll Sauna nella spa dell'Alpine Nature Hotel Stoll Zona relax e massaggi all'Alpine Nature Hotel Stoll

Il percorso wellness prosegue nella Sky-Spa e nella Zirm-Spa, con ambienti dedicati alle diverse forme di sauna. Il programma comprende Aufguss, Sky Spa Sauna, Bio-Sauna, sauna al cirmolo e bagno turco. Il pino cembro e le erbe officinali locali contribuiscono alla caratterizzazione degli ambienti, mentre l’alternanza tra temperature, vapore e aria esterna accompagna il percorso di recupero dopo le attività sulla neve.

Tra natura, ciaspolate e benessere: vivere la montagna anche d’inverno

Le camere e le suite utilizzano materiali capaci di richiamare l’ambiente circostante, mentre le grandi superfici vetrate favoriscono la continuità visiva con prati e montagne. Per chi sceglie la valle durante la stagione fredda, il soggiorno può essere organizzato senza concentrare tutto sull’attività sciistica. Le passeggiate permettono di raggiungere punti panoramici e masi, le escursioni con le ciaspole portano nella parte più silenziosa dei boschi e il rientro in hotel apre alla dimensione termale. È una formula che intercetta una domanda turistica interessata a esperienze alpine complete, nelle quali movimento, gastronomia, natura e recupero convivono nello stesso soggiorno.

Chilometri di sentieri che d'inverno si trasformano in piste per lo sci di fondo