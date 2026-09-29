Curio Collection by Hilton raddoppia a Milano con The Duke (in Stazione Centrale)

Dopo Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, Curio Collection by Hilton arriva anche nel centro della città meneghina. Il nuovo ingresso nel portfolio del gruppo è infatti The Duke Milan, hotel in costruzione negli spazi della Stazione Centrale, nato dalla collaborazione fra Grandi Stazioni Retail, Pacini Group e Hilton. Il progetto inserirà una struttura ricettiva all’interno di uno dei principali snodi milanesi, dove transito ferroviario, servizi, negozi e accoglienza si incontrano ogni giorno. L’operazione, ricordiamo, rientra nel piano con cui Grandi Stazioni Retail sta ridisegnando il ruolo della Centrale, sempre più pensata come destinazione urbana oltre che, naturalmente, come luogo di passaggio.

Il render della facciata esterna del The Duke Milan

L’investimento complessivo ammonta a 11 milioni di euro, sostenuti per il 60% da Grandi Stazioni Retail e per il restante 40% da Pacini Group. «La partnership con Pacini Group e Hilton rappresenta un importante tassello nel progetto di rigenerazione della Stazione Centrale di Milano. Stiamo sviluppando un nuovo concetto di ospitalità ferroviaria che mette le esigenze delle persone al primo posto, arricchendo l'area di nuove funzioni e connettendola sempre più alla città - ha dichiarato Elena Sorlini, ceo di Grandi Stazioni Retail. The Duke Milan incarna perfettamente questo obiettivo, posizionando la stazione come un landmark internazionale di accoglienza e relazione. Una realizzazione che si inserisce organicamente nel piano di valorizzazione degli spazi avviato già nei mesi scorsi».

Che cosa sapere su Curio Collection by Hilton Curio Collection by Hilton è il brand lifestyle upper-upscale del gruppo Hilton dedicato a hotel selezionati per carattere, storia e legame con la destinazione. Riunisce strutture indipendenti, ricavate in edifici di rilievo o progettate con un’identità riconoscibile, senza uniformarle a un modello unico. Ogni indirizzo mantiene il proprio racconto, espresso attraverso architettura, interni, proposta gastronomica ed esperienze rivolte agli ospiti. Al tempo stesso può contare sulla rete commerciale, sulle tecnologie e sul programma fedeltà Hilton Honors. La collezione supera i 200 hotel nel mondo e include, in Italia, strutture a Roma, Firenze, Genova, Napoli, Sicilia e Sardegna, oltre all’area milanese.

Che cosa sapere su Curio Collection by Hilton Curio Collection by Hilton è il brand lifestyle upper-upscale del gruppo Hilton dedicato a hotel selezionati per carattere, storia e legame con la destinazione. Riunisce strutture indipendenti, ricavate in edifici di rilievo o progettate con un’identità riconoscibile, senza uniformarle a un modello unico. Ogni indirizzo mantiene il proprio racconto, espresso attraverso architettura, interni, proposta gastronomica ed esperienze rivolte agli ospiti. Al tempo stesso può contare sulla rete commerciale, sulle tecnologie e sul programma fedeltà Hilton Honors. La collezione supera i 200 hotel nel mondo e include, in Italia, strutture a Roma, Firenze, Genova, Napoli, Sicilia e Sardegna, oltre all’area milanese.

Quarantaquattro camere e spazi per incontri e lavoro

La struttura si svilupperà su 2.546 metri quadrati e conterà 44 camere, una palestra e una meeting room. I lavori sono in corso e la conclusione del cantiere è prevista per l’autunno del 2027. Già nei prossimi mesi, però, sarà completata la camera campione, utile a mostrare in anteprima l’impostazione degli interni. Il progetto porta la firma di Studio Marco Piva, chiamato a dialogare con l’architettura monumentale della stazione attraverso un linguaggio contemporaneo.

Una delle future camere del The Duke Milan

Anche gli spazi comuni, dalla lobby alla lounge fino alle aree destinate agli eventi, sono pensati per accogliere ospiti, appuntamenti di lavoro e occasioni di rappresentanza, con una funzione che guarda sia al viaggiatore in movimento sia alla città che vive intorno allo scalo. «Ogni grande città ha luoghi che raccontano la sua identità. La Stazione Centrale è uno di questi. The Duke Milan nasce per custodire questa eredità e reinterpretarla attraverso un'ospitalità capace di creare connessioni tra persone, culture e destinazioni - ha aggiunto il ceo e founder di Pacini Group, Emidio Pacini. Per noi non è semplicemente un hotel: è un nuovo simbolo dell'accoglienza internazionale di Milano».

Un nome legato alla storia della Centrale

Il nome The Duke Milan richiama la storia dell’edificio e la figura del Duca di Savoia-Aosta, a cui l’hotel rende omaggio in chiave contemporanea. La scelta si inserisce nella logica del marchio Curio Collection by Hilton, che riunisce strutture con una propria identità e con un forte legame con il luogo in cui sorgono. L’hotel si rivolgerà tanto alla clientela business quanto a quella leisure, intercettando chi arriva a Milano in treno o sceglie la Stazione Centrale come punto di partenza per visitare la città.

The Duke Milan omaggia il Duca di Savoia-Aosta e accoglierà viaggiatori business e leisure