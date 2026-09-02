Camere essenziali e un punto ristoro aperto giorno e notte

L’hotel si trova a circa sette minuti a piedi dal terminal e dalla fermata della metropolitana . Una posizione che guarda anzitutto ai viaggiatori d’affari , visto il ruolo di Linate come hub business, ma che può risultare comoda anche per chi raggiunge il capoluogo lombardo per turismo. Il centro, le vie dello shopping e i principali distretti direzionali si raggiungono in meno di venti minuti, senza dover necessariamente utilizzare l’auto.

La vicinanza al Parco Esposizioni di Novegro e all’Idroscalo rende inoltre l’hotel adatto a chi partecipa a fiere , congressi e spettacoli nell’area orientale di Milano. I due poli ospitano infatti manifestazioni ed eventi durante tutto l’anno, mentre la metropolitana consente di spostarsi verso il centro mantenendo la comodità di soggiornare vicino al terminal.

All’interno, come anticipato, Spark by Hilton Milan Linate Airport propone 110 camere, che hanno un’impostazione essenziale e funzionale. Il progetto degli interni prende spunto dalla natura e utilizza i colori caldi della terra, con ambienti pensati per accompagnare sia i soggiorni di lavoro sia quelli di piacere. L’obiettivo è offrire gli elementi necessari per una permanenza comoda, senza appesantire gli spazi con soluzioni troppo elaborate.