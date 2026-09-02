A MILANO
Spark by Hilton debutta in Italia con un nuovo hotel vicino a Linate
Il marchio premium economy di Hilton arriva nel nostro Paese con una struttura da 110 camere, a sette minuti a piedi dall'aeroporto e dalla metro, pensata per chi viaggia per lavoro e vuole raggiungere Milano
ASegrate (Mi), a pochi passi dall’aeroporto di Linate apre Spark by Hilton Milan Linate Airport, un nuovo hotel da 110 camere pensato soprattutto per chi arriva a Milano in aereo e vuole muoversi rapidamente verso la città. La struttura, nata dall’accordo con Ele Spa, segna il debutto italiano di Spark by Hilton, marchio del gruppo rivolto al segmento premium economy.
Da Linate al centro di Milano in meno di venti minuti
L’hotel si trova a circa sette minuti a piedi dal terminal e dalla fermata della metropolitana. Una posizione che guarda anzitutto ai viaggiatori d’affari, visto il ruolo di Linate come hub business, ma che può risultare comoda anche per chi raggiunge il capoluogo lombardo per turismo. Il centro, le vie dello shopping e i principali distretti direzionali si raggiungono in meno di venti minuti, senza dover necessariamente utilizzare l’auto.
La vicinanza al Parco Esposizioni di Novegro e all’Idroscalo rende inoltre l’hotel adatto a chi partecipa a fiere, congressi e spettacoli nell’area orientale di Milano. I due poli ospitano infatti manifestazioni ed eventi durante tutto l’anno, mentre la metropolitana consente di spostarsi verso il centro mantenendo la comodità di soggiornare vicino al terminal.
Camere essenziali e un punto ristoro aperto giorno e notte
All’interno, come anticipato, Spark by Hilton Milan Linate Airport propone 110 camere, che hanno un’impostazione essenziale e funzionale. Il progetto degli interni prende spunto dalla natura e utilizza i colori caldi della terra, con ambienti pensati per accompagnare sia i soggiorni di lavoro sia quelli di piacere. L’obiettivo è offrire gli elementi necessari per una permanenza comoda, senza appesantire gli spazi con soluzioni troppo elaborate.
L’offerta comprende la colazione firmata Hilton, un bar, una palestra attrezzata e una piscina. A questi servizi si aggiungono diverse possibilità di parcheggio e un punto ristoro aperto 24 ore su 24, utile soprattutto per chi arriva in tarda serata, parte al mattino presto oppure deve adattare i pasti agli orari dei voli.
Cinque sale per il pubblico business
Una parte della struttura è stata riservata anche agli incontri professionali. L’hotel dispone di cinque sale per riunioni, convegni ed eventi, configurabili per accogliere fino a 120 persone. Una dotazione coerente, come detto, con il tipo di domanda che ruota attorno a Linate, dove ai normali flussi aeroportuali si sommano trasferte aziendali, appuntamenti di lavoro e permanenze legate alle manifestazioni ospitate nei poli vicini.
Detto ciò, ricordiamo che il brand è stato sviluppato da Hilton nel segmento premium economy, con una proposta basata su servizi standardizzati, ambienti informali e tariffe accessibili. Nel mondo conta già più di 270 strutture, riconoscibili per gli spazi comuni multifunzionali, le diverse soluzioni di seduta e le camere arredate secondo criteri di semplicità e praticità.