La 39^ edizione della Festa del Bacalà alla Vicentina, in programma dal 17 al 20 e dal 24 al 28 settembre 2026 a Sandrigo rinnova la tradizione con un percorso di gusto che celebra ancora una volta un prodotto (e un piatto) fra i più iconici del Veneto, attraverso la storia dello stoccafisso e un programma che unisce cucina, cultura, musica e scoperta del territorio.

Un piatto di baccalà alla vicentina con polenta: la tradizione nel piatto

Il percorso che illumina il cammino verso uno degli appuntamenti più attesi della gastronomia vicentina e veneta è iniziato con un’anticipazione il 29 agosto, che ha visto il bacalà in un “aperifestival” denominato “Bacco & Bacalà tenutosi a Villa Mascotto ad Ancignano, con cicchetti a base di bacalà, in abbinamento a vini e cocktail selezionati.

Il Legame tra Sandrigo e le Isole Lofoten

L’edizione di quest’anno gode dell’attenzione dell’Accademia Italiana della Cucina, che ha scelto come tema annuale “Baccalà, stoccafisso e gli altri pesci conservati sotto sale o essiccati o affumicati nella cucina tradizionale regionale.” Sandrigo rappresenta un avamposto per la conoscenza e la valorizzazione del merluzzo, trasformato in bacalà, grazie anche alla secolare amicizia e frequentazione che i sandricensi hanno instaurato con le isole Lofoten, luogo in cui Pietro Querini ha scoperto il “pesce veloce” essiccato con tecniche che ancora oggi resistono e ne determinano la qualità.

Stoccafisso delle Lofoten essiccato al sole

Il bacalà alla vicentina, quindi, sarà il re della Festa, preparato con solo Stoccafisso di Lofoten IGP. Durante le due settimane in menu saranno proposti anche gnocchi di patate, pizza, bigoli al torcio, ravioli artigianali e risotto al bacalà, a fianco del piatto classico principale, da mangiare rigorosamente con la polenta “molla”, al cucnaio, che in ogni boccone si unisce al succulento e setoso bacalà alla vicentina creando un tutt’uno che in bocca esplode di sapore. Sono previste anche proposte dedicate ai più piccoli, ai vegetariani e ai celiaci, sempre abbinate ai vini del territorio a firma Cantina Beato Bartolomeo da Breganze.

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Gran Galà del Bacalà ed Eventi Gastronomici

«Lo stoccafisso è un prodotto sempre più raro, che richiede tempo, cura e passione commenta Antonio Chemello, presidente di Pro Sandrigo - Rappresenta un patrimonio prezioso della nostra cultura gastronomica e, proprio per questo Sandrigo intende continuare a lavorare per mantenere alta la qualità del prodotto.»

La Festa del Baccalà: un evento per tutti i gusti

Martedì 15 settembre, in anticipo rispetto all’apertura ufficiale, si terrà una sorta di “vernice” rappresentata dal Gran Galà del Bacalà, nel quale si potrà degustare un menu dedicato al viaggio europeo di Pietro Querini fra bacalà e stoccafisso, realizzato in collaborazione con il gruppo ristoratori della Confraternita del Bacalà. Mentre lunedì 21 settembre, l’area gastronomica di Parco 3000 accoglierà Riso…Ti Amo, dove il risotto è protagonista di quattro varianti.

Spettacoli, Cultura e la Via Querinissima

Il programma poi prosegue con altri appuntamenti significativi: in Piazza Centrale, venerdì 25 settembre con le Note sulla Via Querinissima, opera musicale nata dagli scambi culturali tra gli studenti dell’I.C. Zanella di Sandrigo e gli studenti delle scuole di musica lungo il percorso via terra compiuto da Querini nel suo rientro a Venezia nel 1432; mentre il giorno successivo, Palazzo Marconi ospiterà il Premio La Querina, riconoscimento istituito per celebrare la figura di Pietro Querini organizzato in collaborazione con il Comitato per le attività culturali della Biblioteca, il Comune di Sandrigo e la Confraternita del Bacalà alla Vicentina. Nella stessa giornata lo spettacolo di danze tradizionali Oltre i confini del Gruppo Folkloristico La Farandola renderò omaggio ai territori attraversati dalla rotta. Domenica 27, si terrà la Cerimonia delle Investiture della Confraternita del Bacalà alla Vicentina, alla presenza delle autorità e dei produttori dello Stoccafisso Lofoten IGP.

La preparazione dei bigoli al torchio: un'arte antica

Durante tutto il periodo di durata della Festa, i momenti legati alla gastronomia saranno affiancati da esperienze e iniziative dedicate alla storia dello stoccafisso e al suo legame fra Sandrigo, Venezia e le Isole Lofoten, a partire dai tre giorni denominati Via Querinissima Days (dal 25 al 27 settembre). Dal 24 al 29 settembre, invece, Villa Sesso Schiavo ospiterà la mostra fotografica “Viaggio, sapori e identità: il racconto fotografico sul viaggio di Querini”. E sono previsti, inoltre, mini tour guidati alla scoperta delle ville e degli oratori di Sandrigo, mentre la dimensione gastronomica si allargherà alle vie e alle piazze del paese con il Mercato Arte e sapori, previsto per i fine settimana. Oltre sessanta espositori porteranno a Sandrigo produzioni artigianali, specialità alimentari e realtà agricole del territorio, mentre giochi, laboratori e spettacoli accompagneranno le giornate dedicate alle famiglie.

I membri della Confraternita del Baccalà alla Vicentina in costume tradizionale