“Nati per stare insieme” da Tano Passami l’Olio

Tano Passami l’Olio, una stella Michelin, è un’icona della buona cucina italiana dal 1995. Milano, via Petrarca, zona Parco Sempione, il nome del ristorante fa presto intuire il buon rapporto dello chef e titolare Gaetano “Tano” Simonato (socio Euro-Toques Italia) con il prezioso oro verde, per lui garanzia di fragranza e incontaminazione dei prodotti, sia in cottura che a freddo, e che non manca mai di proporre ai suoi ospiti attraverso interessanti degustazioni.

Paolo Fabiani, Andrea Lorenzi, Edoardo Medolago Albani, Federico Bovarini, Alberto Lupini, Cornelio Marini e Tano Simonato

Gli ingredienti principali della sua cucina sono creatività, ricerca e professionalità, ma sempre conditi da tanta passione, duro lavoro e una simpatia genuina e dirompente. Tano propone una cucina moderna in cui mischia sapientemente sapori e consistenze.

Qui si è svolto, come anticipato, il nono appuntamento di “Nati per stare insieme: Restaurant Week Ascovilo-Grana Padano”, la cena di 4 portate realizzate con le tre diverse stagionature di Grana Padano Dop in abbinamento ai vini lombardi (il progetto è coordinato dall’agenzia PG&W). Il tutto preceduto da una costruttiva masterclass di approfondimento dedicata ad esperti, addetti ai lavori o semplici appassionati.

Tano Simonato

Il training formativo

Il training formativo da Tano Passami l'Olio

Momento, dicevamo, di approfondimento e cultura, moderato da Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), con la partecipazione di Federico Bovarini (Ais), Cornelio Marini (Onaf), Andrea Lorenzi (Tenute del Garda), Paolo Fabiani (Tenuta Roveglia) ed Edoardo Medolago Albani (Azienda Medolago Albani). Momento per capire e conoscere le diverse stagionature del Grana Padano Dop e divertirsi abbinando ad esse i vini poi proposti durante la cena.

Il training formativo da Tano Passami l'Olio

Il Grana Padano Dop 12 mesi ha al naso note lattiche, di burro e panna, ha un gusto delicato in cui torna predominante il latte, accompagnato da leggere note vegetali; il 18 mesi è leggermente più saporito ma non ancora piccante, ha un aroma che ricorda la frutta secca e il fieno; infine l’oltre 20 mesi, il naso si fa più complesso e lascia presagire un gusto saporito e pieno, fragrante con note più decise e intense di frutta secca e umami.

La degustazione di Federico Bovarini

“Riesling” Garda Dop 2018 - Tenute Del Garda

I profumi sono netti del Riesling: pietra focaia, solfurei, minerali. Piacevoli le note di frutta gialla ancora croccante e le sfumature floreali intriganti. Salvia e maggiorana rinfrescano e mantengono la tensione al naso. In bocca un vino diretto ed esplosivo. Dalla bella morbidezza ben equilibrata dalla freschezza e grande sapidità. Un vino che legge molto bene il territorio. Lineare e schietto come chi lo produce.

“Vigne Di Catullo” Lugana Doc Riserva 2018 - Tenuta Roveglia

Un Lugana riserva dal colore nobile. Il giallo paglierino e in parte dorato. Al naso grande tripudio di frutta gialla matura ed esotica. Mango e papaia. Bella la balsamicità mentolata è alimentata dalle erbe aromatiche come il timo. Un naso complesso che porta mineralità legata alla pietra bagnata e belle sfumature toste di nocciole e pinoli. In bocca l’equilibrio, l’eleganza e la finezza la fanno da padroni. Un sorso ricco e di grande piacere legato alle morbidezze che si equilibrio perfettamente con una freschezza non aggressiva e una sapidità lineare e non ruvida. Un finale persistente che inneggia al ricordo della qualità intrinseca del lungava riserva di tenuta risveglia.

“I Due Lauri” Valcalepio Doc Rosso Riserva 2018 - Medolago Albani

Il colore è di un rubino acceso e vivace. Il naso ci porta nel mondo del Cabernet Sauvignon e del Merlot. Foglia di pomodoro, mora succosa, bella balsamicità erbacea, spaziatura terziaria ricca e complessa. Un vino che spinge a raccontare la sua gioventù. In bocca particolarmente schietto. La parte di morbidezza percepita al naso si perde leggermente e lascia spazio alle freschezze. Un tannico vigoroso è una potenza alcolica di struttura che non infastidisce, anzi esalta. Un vino che, come detto, regalerà grande piacevolezza quando raggiungerà l’equilibrio della maturità.

“Riesling” Garda Dop 2018 - Tenute Del Garda | “Vigne Di Catullo” Lugana Doc Riserva 2018 - Tenuta Roveglia | “I Due Lauri” Valcalepio Doc Rosso Riserva 2018 - Azienda Medolago Albani

La cena

Raviolo liquido, grana padano, formaggella di montagna, uovo e brodo al Grana Padano Dop
Tano Simonato in sala
In cucina da Tano Simonato
Uovo di cristallo ripieno di morbido albume, Grana Padano Dop oltre 20 mesi e patata, con il suo tuorlo su riso nero, oro e tartufo bianco
Vellutata di Grana Padano Dop con asparagi, crostini di Grana Padano Dop oltre 20 mesi e uovo in camicia al tartufo bianco
Filetto di maialino Patanegra in crosta di mandorla, laccato al Grana Padano Dop 18 mesi, cavoletti di Bruxelles caramellati
Alfredo Zini, Tano Simonato e Matteo Scibilia
Zucca, yogurt, caffè, Crumble di amaretti e Grana Padano Dop

Per iniziare bene la serata, Tano ha deciso di iniziare con un amuse-bouche extra menu, "Raviolo liquido, grana padano, formaggella di montagna, uovo e brodo al Grana Padano Dop". Poi via con l’antipasto: “Uovo di cristallo ripieno di morbido albume, Grana Padano Dop oltre 20 mesi e patata, con il suo tuorlo su riso nero, oro e tartufo bianco”, un classico della cucina di Tano, gustoso e opulento, ma perfettamente bilanciato, in ottimo e gradevole abbinamento con il “Riesling” Garda Dop 2018 dell’Azienda Tenute Del Garda.

Uovo di cristallo ripieno di morbido albume, Grana Padano Dop oltre 20 mesi e patata, con il suo tuorlo su riso nero, oro e tartufo bianco

Spazio poi alla “Vellutata di Grana Padano Dop con asparagi, crostini di Grana Padano Dop oltre 20 mesi e uovo in camicia al tartufo bianco”, avvolgente e cremosa, matrimonio perfetto con il corpo e le note di frutta secca del “Vigne Di Catullo” Lugana Doc Riserva 2018 di Tenuta Roveglia.

Vellutata di Grana Padano Dop con asparagi, crostini di Grana Padano Dop oltre 20 mesi e uovo in camicia al tartufo bianco

Il secondo dunque, “Filetto di maialino Patanegra in crosta di mandorla, laccato al Grana Padano Dop 18 mesi, cavoletti di Bruxelles caramellati”, perfetta sintesi di cremosità (del formaggio) e acidità (i cavoletti), ottimo sodalizio con l’eleganza e la persistenza de “I Due Lauri” Valcalepio Doc Rosso Riserva 2018 di Medolago Albani.

Filetto di maialino Patanegra in crosta di mandorla, laccato al Grana Padano Dop 18 mesi, cavoletti di Bruxelles caramellati

Prima dell’ultima portata, il dolce, spazio ancora una volta alla creatività dello chef con un predessert: “Zucca, yogurt, caffè, Crumble di amaretti e Grana Padano Dop”.

Crème brûlée al Grana Padano Dop 12 mesi, uva e frutti di bosco

Ed eccoci, “Crème brûlée al Grana Padano Dop 12 mesi, uva e frutti di bosco” dolcezza e acidità che rincorrono la sapidità del formaggio per un dolce davvero notevole.

Appuntamento alla prossima settimana!

Tano Passami L’Olio

via Francesco Petrarca 4 - 20123 Milano

Tel 02 8394139 - 392 2603777