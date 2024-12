Di Marco: presenta le nuove farine per la panificazione a Sigep World 2025

Di Marco inizia l’anno con una novità dedicata a tutti i professionisti della panificazione: al Sigep World di Rimini lancia la sua nuova gamma di Farine per Pinsa, Pizza Romana e Spolveri, con un nuovo marchio esclusivo per il mondo Horeca.

La Fiera mondiale del foodservice è una vetrina speciale per l’azienda, che presenta la sua nuova offerta con un ampio ventaglio di prodotti e confezioni di design, moderne e accattivanti: belle come non mai e buone come sempre, perché l’eccellenza del brand è uno standard.

Al Sigep World Di Marco porta esperienza, servizi e prodotti

Al Sigep World Di Marco porta esperienza, servizi e prodotti: per chi ancora non le conoscesse, si potranno assaggiare le sue pinse originali, preparate al momento dagli chef. Croccanti e gustose, sono il nuovo simbolo della cucina made in Italy e sul menu non possono mancare!

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847

