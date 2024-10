Di Marco per l'Horeca: la pinsa giusta per ogni tipo di locale

L'autunno è il periodo dell'anno ormai noto per il “back to school”: la ripresa delle attività di routine come i nuovi inizi, che siano di lavoro, di sport o di svago... Portare una novità anche nel proprio menu può essere una buona idea per ridare sprint al mercato ultra-competitivo della ristorazione, in particolare in quello della pizza, che è sempre alla ricerca di nuovi stimoli che possano incuriosire e fidelizzare i clienti.

Integrare la Pinsa Di Marco nella propria offerta crea differenziazione

Integrare la Pinsa Di Marco nella propria offerta crea differenziazione, attira una fetta di mercato di curiosi ed esploratori del gusto, oltre ad avvicinare anche chi desidera opzioni più leggere e salutari o ha esigenze alimentari particolari e non vuole rinunciare alla cucina di sapore.

Pinsa Di Marco: versatilità e successo per tutti i tipi di locali

La Pinsa Romana Di Marco funziona indipendentemente dal tipo di locale e di offerta, non è un prodotto pensato solo per pizzerie e pinserie, proprio perché la sua estrema versatilità permette ai ristoratori di renderla una proposta di successo.

La Pinsa Di Marco funziona in ogni tipo di locale

Pensiamo agli antipasti: può essere realizzata artigianalmente a partire dal mix di farine, tagliata in bocconcini e condita con grande fantasia per un fingerfood gourmet che apre il menu. Oppure può essere un piatto principale fuori dagli schemi, a partire dalle basi pronte in versione ambiente, frigo o freezer, condita con combinazioni di ingredienti perfettamente in linea con l'identità del locale.

Pinsa Di Marco: una dolce opzione da scoprire

È una golosa opzione anche per il dolce, magari nelle versioni snack, di formato più piccolo e rotondo, o nel formato XXL da condividere in una tavolata: può essere il dolce che i clienti non hanno mai assaggiato, la merenda da gustare con una tazza di tè o addirittura la colazione al bar che ancora non si può gustare ovunque.

Frutta, creme, marmellate: non sottovalutate l’originalità del condimento, è quello che fa la vera differenza! Volete distinguervi da una concorrenza sempre più agguerrita?

Cavalcate il trend di crescita della pinsa con Di Marco!

