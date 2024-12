Pinsami è diventata leader nella produzione di pinsa premium per il settore Horeca proponendo una soluzione che unisce qualità costante e praticità. Le sue basi pinsa, frutto di una ricetta unica con farine selezionate, lievito madre e una lunga lievitazione, sono leggere, croccanti e incredibilmente versatili, perfette per ogni tipo di locale. Possono essere servite come portata principale, per aperitivi o anche come dolci creativi.

Pinsami presenta la pinsa margherita pronta da infornare a Sigep World 2025

Offrendo tre tipi di conservazione e vari formati, le basi Pinsami eliminano la necessità di figure specializzate, riducono i tempi di servizio e azzerano i rischi operativi, garantendo sempre un risultato eccellente.

Tra le novità 2025, Pinsami presenta la pinsa margherita pronta da infornare: una base alta e alveolata, con pomodoro e mozzarella 100% italiani, che porta un tocco di eccellenza nella semplicità. Con Pinsami, la qualità è accessibile a tutti i professionisti della ristorazione. Pinsami sarà presente a Sigep World, Hall B6, Stand 016.

