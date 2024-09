Per Casa Milo crescita record e impegno per la sostenibilità

Gruppo Milo, il nome storico della pasta fresca italiana, continua a mietere successi. Il 2024 si conferma un anno di crescita esponenziale per l'azienda pugliese di Bitonto (Ba), che ha registrato un aumento del 15% nelle vendite dei prodotti da forno nel primo semestre.

La storica azienda di Bitonto specializzata nella produzione di pasta fresca e nota sul mercato italiano ed estero con il proprio marchio Casa Milo

Oltre al successo dei prodotti da forno, come le nuove e gustose "Sfoglie" (il nuovo snack preparato con ingredienti 100% naturali, utilizzando olio extravergine d’oliva italiano e cotte al forno per essere croccanti, sottili e leggere), Gruppo Milo ha investito 2,5 milioni di euro in innovazione e sostenibilità. L'azienda ha ampliato la capacità produttiva dello stabilimento di Palombaio e ha installato un imponente impianto fotovoltaico a Palo del Colle, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica e ridurre significativamente l'impronta ambientale.

«Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo semestre - ha dichiarato Giovanni Milo, supply chain manager del Gruppo - Gli investimenti in tecnologie all'avanguardia e in fonti di energia rinnovabile ci permettono di coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai nostri clienti prodotti di alta qualità e a basso impatto ambientale». L'impegno di Gruppo Milo verso la sostenibilità è evidente. Il nuovo impianto fotovoltaico a Palo del Colle, con una potenza di 1000 KWp, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di circa 715,5 tonnellate all'anno, l'equivalente di piantare oltre 4.200 alberi.

Le nuove sfoglie di Casa Milo

Non solo in Italia, ma anche all'estero Gruppo Milo è sempre più apprezzato. Le esportazioni sono aumentate del 35% nel primo semestre 2024, con i mercati statunitensi, britannici, tedeschi e francesi che continuano a mostrare un forte interesse per i prodotti dell'azienda. Con oltre 150 anni di storia e tre stabilimenti all'avanguardia, Gruppo Milo rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. L'azienda, che occupa oltre 150 persone, continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire ai consumatori prodotti sempre nuovi e di alta qualità. «Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento internazionale per la pasta e i prodotti da forno - ha concluso Giuseppe Milo, ceo del Gruppo - Crediamo fortemente nel potenziale del nostro marchio e siamo convinti che, grazie al nostro impegno e alla passione che ci mettiamo in tutto ciò che facciamo, raggiungeremo traguardi ancora più importanti».

