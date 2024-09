Al supermercato uva a prezzi stracciati e verdure sotto 1 euro al kg

Il caldo estivo non solo ci regala giornate piacevoli, ma porta con sé anche un'abbondanza di prodotti freschi e di stagione. Grazie alle temperature elevate, frutta e verdura sono rigogliose e i prezzi al consumo sono particolarmente invitanti. Secondo La Borsa della Spesa, l'uva da tavola è la protagonista indiscussa di questa stagione. Varietà come la Vittoria, l'Italia e la Pizzutello sono facilmente reperibili a prezzi davvero competitivi: tra i 2 e i 2,50 euro al kg.

L'uva da tavola è la protagonista indiscussa di questa stagioneFoto: shutterstock

Oltre all'uva, non mancano susine, pesche e nettarine succose e dolci, il cui prezzo si aggira intorno ai 2,50 euro al kg. Anche le pere emiliane come le William e le Abate sono un'ottima scelta, con prezzi più bassi rispetto allo scorso anno, tra 1,70 e 2,20 euro al kg.

Per quanto riguarda gli ortaggi, la scelta è davvero ampia e i prezzi sono molto vantaggiosi. Le carote si trovano tra gli 0,80 e 1 euro al kg, le patate intorno a 0,75 euro al kg e le cipolle dorate non superano gli 0,90 euro al kg.

Anche peperoni e melanzane sono protagonisti delle nostre tavole estive, con prezzi rispettivamente di 2,20 euro al kg e tra 1,50 e 1,80 euro al kg.

Il maltempo delle scorse settimane ha leggermente limitato le attività di pesca, ma ci sono comunque diverse opzioni interessanti. La lampuga è al culmine della stagione e si trova a prezzi tra i 6 e i 7 euro al kg. I totani sono abbondanti e si possono acquistare tra i 7 e i 10 euro al kg, mentre le cozze si trovano intorno ai 3 euro al kg.

Per gli amanti della carne, i tagli più pregiati di scottona e di vitellone si mantengono stabili, con prezzi che oscillano tra gli 8,95 e i 9,35 euro al kg per la scottona e tra gli 8 e gli 8,40 euro al kg per il vitellone.

© Riproduzione riservata