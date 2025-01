Trump e Coca-Cola: la Diet Coke diventa presidenziale in grande stile

Donald Trump, l’uomo che non si separa mai dalla sua Diet Coke, ora può vantare una bottiglia tutta sua. Ebbene sì, Coca-Cola celebra l’insediamento del 45° presidente degli Stati Uniti con un’edizione speciale della celebre bibita. La “bottiglia commemorativa presidenziale” è un omaggio unico e, diciamolo, molto americano: perché niente grida "grandezza" come una soda personalizzata per l’uomo che ama i superlativi.

Coca-Cola celebra l'insediamento di Trump con una bottiglia commemorativa esclusiva

L’etichetta è un capolavoro di patriottismo e marketing: “20 gennaio 2025, Insediamento del presidente Donald J. Trump”. Sotto, probabilmente in caratteri che sfiorano il grido, c’è scritto: “Diet Coke – il carburante dei grandi!” Ok, l’ultima parte è inventata, ma ci sta.

Non sarà in vendita, purtroppo. Coca-Cola distribuirà queste bottiglie esclusive solo durante gli eventi inaugurali, un po' come un invito alla festa più chiacchierata dell'anno. E se vi state chiedendo quanto ci metteranno a finire su eBay, la risposta è: probabilmente sono già lì.

Il legame tra Trump e la Diet Coke è leggendario. Si dice che durante il suo primo mandato, avesse un “pulsante rosso” nello Studio Ovale. No, non per lanciare missili, ma per ordinare una Diet Coke on demand. Dodici lattine al giorno, secondo alcuni. Diciamolo: Trump non beve, non fuma, ma quando si tratta di caffeina frizzante, è un professionista.

Nel biglietto allegato, Coca-Cola ricorda il suo contributo all’economia americana: 126 anni di storia, oltre 58 miliardi di dollari generati ogni anno e 860mila posti di lavoro. Insomma, anche la Coca-Cola sa il fatto suo quando si tratta di fare politica con le bollicine.

Non è la prima volta che Coca-Cola celebra un presidente con una bottiglia speciale. La tradizione è iniziata nel 2005, ma questa edizione, grazie al mix di personaggio e aneddoti (oltre che a tanto ghiaccio), è destinata a far parlare di sé per molto tempo.

Cosa ci insegna questa storia? Che in America, persino una bottiglia di Diet Coke può diventare simbolo di una nazione e del suo presidente. E che, forse, il vero potere non è avere un pulsante rosso... ma sapere cosa ordinare con esso. Cheers, Mr. President!

