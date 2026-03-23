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lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 20:25 | 118164 articoli pubblicati

Feudo Arancio
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giornata europea

Gelato italiano, produzione a 4,9 miliardi di euro. Traina l’artigianale

Il comparto artigianale è valso 3 miliardi nel 2025 (in crescita del 4%). Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio Host diffusi in occasione della Giornata europea del gelato artigianale, che si festeggia ogni 24 marzo

 
23 marzo 2026 | 18:42

Gelato italiano, produzione a 4,9 miliardi di euro. Traina l’artigianale

Il comparto artigianale è valso 3 miliardi nel 2025 (in crescita del 4%). Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio Host diffusi in occasione della Giornata europea del gelato artigianale, che si festeggia ogni 24 marzo

23 marzo 2026 | 18:42
 

La produzione italiana del gelato ha raggiunto i 4,9 miliardi di euro nel 2025. A fare da traino il comparto artigianale, che ha toccato quota 3 miliardi di euro (in crescita del 4%). Dati - emersi dalle analisi dell’Osservatorio Host, diffuse in occasione della Giornata europea del gelato artigianale del 24 marzo - che restituiscono il peso di una filiera ampia, che va dagli ingredienti alle tecnologie, e che continua a trovare nella lavorazione artigianale il proprio baricentro economico.

Gelato italiano produzione a 49 miliardi di euro. L’artigianale traina

Gelato italiano, produzione a 4,9 miliardi. Domina l’artigianale (3 miliardi)

A livello globale, il commercio ha superato i 22,9 miliardi di euro (+6,6%), mentre la produzione ha raggiunto i 33,1 miliardi nel 2025. A incidere maggiormente, le tecnologie del freddo - macchine per gelato, vetrine, banchi refrigerati e mobili frigoriferi - che si sono distinte "per la crescita più elevata tra tutti i comparti rappresentati a Host Milano", secondo i dati di preconsuntivo elaborati da Exportplanning.

In questo contesto, l’Italia ha mantenuto una posizione di riferimento in Europa per il gelato artigianale. Ogni anno si contano oltre 600 milioni di porzioni vendute, con un consumo pro capite di circa 2 kg. Nel 2025, la produzione nazionale si è attestata sui 3,1 miliardi di euro, mentre le esportazioni hanno raggiunto i 2,4 miliardi, segnando un +8,1%. Numeri che hanno trovato riscontro anche nell’andamento delle gelaterie: secondo Fipe, a gennaio 2026 si è registrato un aumento del 4,5% nelle visite e del 15,3% nel valore.

Accanto alla dimensione economica, si sono mosse anche le direttrici evolutive del prodotto. L’Osservatorio ha individuato una crescente attenzione al profilo nutrizionale, con una diffusione sempre più ampia di gelati 100% vegetali, proposte free-from e ricette a base di latte di mandorla, cocco, avena o riso. Una trasformazione che ha seguito le abitudini di consumo e ha allargato il pubblico, mantenendo però saldo il legame con la lavorazione artigianale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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