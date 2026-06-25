Montasio Dop, continuità alla guida del Consorzio: Pivetta riconfermato presidente

Il Consorzio per la tutela del formaggio Montasio Dop ha confermato Valentino Pivetta alla presidenza, segnando una linea di continuità nella governance del comparto. La decisione riguarda anche le altre figure apicali: Giovanni Pomella resterà alla vicepresidenza, mentre Renato Romanzin continuerà a ricoprire il ruolo di direttore. Il rinnovo delle cariche arriva in una fase in cui il settore lattiero-caseario è chiamato a confrontarsi con dinamiche di mercato in evoluzione, tra cambiamenti nei consumi, nuove richieste in termini di sostenibilità e crescente attenzione verso i prodotti certificati.

Montasio Dop, Valentino Pivetta è stato riconfermato presidente del Consorzio

Una strategia di continuità per il posizionamento del Montasio

Secondo quanto comunicato dal Consorzio, la riconferma della governance si inserisce in un percorso già avviato con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Montasio Dop sui mercati nazionali e internazionali. L’attenzione resta concentrata sull’aumento della competitività e sulla valorizzazione di una delle produzioni casearie storiche del territorio.

Il presidente Pivetta ha sottolineato come il contesto attuale richieda un approccio strutturato, capace di tenere insieme sostenibilità, qualità certificata e capacità di adattamento alle nuove abitudini di consumo. «La riconferma della governance rappresenta un segnale di continuità e visione strategica per affrontare il mercato», ha dichiarato, evidenziando il ruolo della filiera nel rafforzamento del posizionamento del prodotto.

Filiera, ricerca e mercati: le priorità del Consorzio

Nel nuovo mandato, il Consorzio indica tra le priorità il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, l’apertura di nuovi canali commerciali e il consolidamento delle azioni di tutela della denominazione Dop. Un lavoro che punta anche a sostenere la redditività delle aziende della filiera, attraverso la crescita del valore percepito del prodotto presso consumatori e operatori.

Un segnale positivo arriva dai dati produttivi: nei primi mesi del 2026 la produzione di Montasio Dop ha registrato un incremento superiore al 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando una fase di crescita moderata ma costante.