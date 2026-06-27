Parmigiano Reggiano, Usa primo mercato estero ed export in crescita: +2,5%

Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il principale mercato estero per il Parmigiano Reggiano che ha visto crescere le esportazioni verso gli Usa del 2,5% nei primi cinque mesi del 2026. È con questa prospettiva che il Consorzio parteciperà al Summer Fancy Food Show 2026, in programma dal 28 al 30 giugno al Javits Center di New York, appuntamento di riferimento per il food & beverage di qualità negli Usa. La presenza alla manifestazione sarà l'occasione per incontrare importatori, distributori e operatori del settore alimentare, ma anche per fare il punto sull'andamento della Dop in un mercato che continua a rappresentare il principale motore della crescita internazionale.

Parmigiano Reggiano, export in crescita: +2,5% negli Usa nei primi mesi del 2026

Export in crescita nei primi mesi del 2026

I dati diffusi dal Consorzio confermano il peso crescente del mercato americano. Nei primi cinque mesi del 2026 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo circa 7.000 tonnellate di prodotto. Un risultato che consolida una tendenza già emersa nel 2025, quando gli Usa si erano confermati il primo mercato estero della Dop, contribuendo in modo significativo all'espansione delle vendite oltreconfine.

Il 2025 si è chiuso con indicatori in crescita per il Parmigiano Reggiano. Il giro d'affari al consumo ha raggiunto 3,96 miliardi di euro, mentre la produzione ha superato 4,19 milioni di forme. A sostenere questi risultati è soprattutto la domanda internazionale. Oggi oltre la metà del Parmigiano Reggiano commercializzato viene esportata, segnale di una Dop sempre più legata ai mercati esteri e alla capacità di consolidare la propria presenza nelle principali economie mondiali.