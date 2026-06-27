Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 giugno 2026  | aggiornato alle 15:59 | 120034 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

nel 2026

Parmigiano Reggiano, Usa primo mercato estero ed export in crescita: +2,5%

Al Summer Fancy Food Show di New York il Consorzio del Parmigiano Reggiano presenta la strategia di sviluppo in Nord America, forte di un export in crescita (+2,5%) e di un giro d'affari vicino ai 4 miliardi di euro

 
27 giugno 2026 | 12:43

Parmigiano Reggiano, Usa primo mercato estero ed export in crescita: +2,5%

Al Summer Fancy Food Show di New York il Consorzio del Parmigiano Reggiano presenta la strategia di sviluppo in Nord America, forte di un export in crescita (+2,5%) e di un giro d'affari vicino ai 4 miliardi di euro

27 giugno 2026 | 12:43
 

Gli Stati Uniti continuano a rappresentare il principale mercato estero per il Parmigiano Reggiano che ha visto crescere le esportazioni verso gli Usa del 2,5% nei primi cinque mesi del 2026. È con questa prospettiva che il Consorzio parteciperà al Summer Fancy Food Show 2026, in programma dal 28 al 30 giugno al Javits Center di New York, appuntamento di riferimento per il food & beverage di qualità negli Usa. La presenza alla manifestazione sarà l'occasione per incontrare importatori, distributori e operatori del settore alimentare, ma anche per fare il punto sull'andamento della Dop in un mercato che continua a rappresentare il principale motore della crescita internazionale.

parmigiano

Parmigiano Reggiano, export in crescita: +2,5% negli Usa nei primi mesi del 2026

Export in crescita nei primi mesi del 2026

I dati diffusi dal Consorzio confermano il peso crescente del mercato americano. Nei primi cinque mesi del 2026 le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo circa 7.000 tonnellate di prodotto. Un risultato che consolida una tendenza già emersa nel 2025, quando gli Usa si erano confermati il primo mercato estero della Dop, contribuendo in modo significativo all'espansione delle vendite oltreconfine.

Il 2025 si è chiuso con indicatori in crescita per il Parmigiano Reggiano. Il giro d'affari al consumo ha raggiunto 3,96 miliardi di euro, mentre la produzione ha superato 4,19 milioni di forme. A sostenere questi risultati è soprattutto la domanda internazionale. Oggi oltre la metà del Parmigiano Reggiano commercializzato viene esportata, segnale di una Dop sempre più legata ai mercati esteri e alla capacità di consolidare la propria presenza nelle principali economie mondiali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Parmigiano Reggiano Summer Fancy Food Show New York export Stati Uniti Consorzio Parmigiano Reggiano Dop made in Italy mercato americano agroalimentare
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grana Padano
Comavicola
Bonduelle
Kamut
Grana Padano
Comavicola
Bonduelle
Kamut
Galbani
Molino Dallagiovanna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026