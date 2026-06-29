Ingredienti alimentari, CVC acquisisce Irca e rilancia il piano di espansione

Nuovo passaggio di proprietà per Irca, gruppo italiano specializzato nella produzione di ingredienti e semilavorati per pasticceria, panificazione, cioccolato e gelato destinati ai professionisti del settore alimentare. CVC Capital Partners IX ha infatti sottoscritto un accordo per acquisire la società da Advent, con l'obiettivo di sostenerne il percorso di crescita internazionale e rafforzarne ulteriormente il posizionamento sui mercati globali.

Massimo Garavaglia, ceo di Irca

Irca rafforza la propria leadership nel mercato globale degli ingredienti alimentari

Con sede in Italia, Irca è oggi uno dei principali operatori globali B2B nella produzione di ingredienti ad alto valore aggiunto e prodotti semilavorati destinati ai settori della pasticceria, della panificazione, del cioccolato e del gelato.

L'azienda può contare su una piattaforma internazionale composta da 19 stabilimenti produttivi, un catalogo di oltre 7.000 referenze e una presenza commerciale in più di 100 Paesi. Il gruppo serve un'ampia gamma di clienti appartenenti ai canali artigianale, food service e industria alimentare, collaborando con panifici, gelaterie, operatori della ristorazione e grandi aziende del comparto alimentare.

Negli ultimi anni la società ha registrato un'importante crescita dimensionale. Dall'ingresso di Advent nel capitale nel 2021, i ricavi sono passati da 370 milioni di euro agli attuali 1,5 miliardi di euro, confermando il posizionamento di Irca come uno dei protagonisti internazionali del settore degli ingredienti professionali. L'azienda è riconosciuta per l'ampiezza dell'offerta, la capacità di sviluppare nuove soluzioni e una cultura aziendale orientata alle esigenze dei clienti.

CVC punta sull'espansione internazionale e sull'eccellenza operativa

Dopo il perfezionamento dell'operazione, CVC collaborerà con il management di Irca per sostenere la prossima fase di sviluppo del gruppo. Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento dell'eccellenza operativa, l'ottimizzazione delle attività produttive e della supply chain, oltre alla realizzazione di acquisizioni mirate per ampliare ulteriormente il business.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla crescita negli Stati Uniti e nell'area EMEA, facendo leva sull'esperienza internazionale e sul network di CVC per accelerare l'espansione del gruppo nei mercati strategici.

Irca guarda ai mercati globali: il management traccia la nuova fase di crescita

Massimo Garavaglia, ceo di Irca, ha dichiarato: «Negli ultimi anni Irca ha rafforzato la propria piattaforma internazionale e ampliato le proprie competenze, e oggi siamo in un’ottima posizione per continuare a crescere in nuovi mercati e segmenti. Siamo lieti di collaborare con CVC mentre continuiamo a investire nel nostro business e a perseguire la prossima fase di crescita della società».

Giampiero Mazza, Managing Partner di CVC, ha a sua volta aggiunto: «Irca combina una solida posizione di mercato, un modello di business resiliente e significative opportunità di ulteriore espansione internazionale. Lavorando fianco a fianco con il management, supporteremo il continuo sviluppo della società per sostenere l’eccellenza operativa della società, acquisizioni mirate e investimenti nella sua piattaforma globale».

«La società ha costruito un business di grande qualità - ha invece sottolineato Massimiliano Mascolo, Managing Director di CVC - caratterizzato da una forte cultura dell’innovazione e dell’attenzione al cliente. Siamo lieti di supportare il management in un ambizioso percorso di crescita a lungo periodo della società».

«Quando abbiamo investito in Irca quattro anni fa - è infine il pensiero di Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent - abbiamo riconosciuto il potenziale di uno storico marchio italiano pronto a diventare una piattaforma globale nel settore degli ingredienti. In stretta collaborazione con il management, abbiamo accompagnato la trasformazione della società attraverso acquisizioni mirate, investimenti nella capacità produttiva e l'espansione in nuovi mercati e canali. Siamo orgogliosi del percorso compiuto insieme e auguriamo a tutto il team di Irca il massimo successo per questa nuova fase di crescita».

L'operazione resta subordinata alle consuete autorizzazioni regolamentari e il completamento è previsto entro il quarto trimestre del 2026.