Galbani Santa Lucia, storico marchio di Galbani parte di Lactalis Italia, rinnova il proprio rapporto con le nuove generazioni attraverso un progetto dedicato al packaging alimentare e al design. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti di quattro università italiane, chiamati a reinterpretare la confezione del brand attraverso un percorso creativo capace di unire identità di marca, cultura gastronomica e progettazione visiva.

Il nuovo packaging della Mozzarella Santa Lucia di Galbani

Il progetto è stato coordinato dall’Innovation Design Lab dell’Università di Parma e ha coinvolto l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l’Università degli Studi di Palermo, il Politecnico di Torino e l’Università di Parma. Tra i venti lavori presentati, la giuria interna multidisciplinare ha selezionato quattro proposte finaliste, una per ciascun ateneo, premiando il concept “La cucina degli affetti” sviluppato dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Design per l’Innovazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

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Il nuovo pack Galbani Santa Lucia racconta la tavola italiana

Da agosto 2026 il progetto vincitore vestirà il multipack Galbani Santa Lucia 3x100 attraverso una speciale edizione limitata. La confezione ospiterà anche un riconoscimento dedicato agli autori del concept, valorizzando il contributo creativo degli studenti coinvolti. Il progetto “La cucina degli affetti” nasce dalla riflessione sulla tavola come spazio di incontro, memoria e condivisione. Gli studenti hanno trasformato il pack della mozzarella Galbani Santa Lucia in un racconto visivo ispirato alla ritualità del pasto italiano, articolato in quattro diverse grafiche dedicate ai momenti principali della convivialità, dall’antipasto al dolce.

Il linguaggio grafico scelto mantiene gli elementi distintivi dell’identità visiva Galbani Santa Lucia, reinterpretandoli con illustrazioni contemporanee e richiami agli ingredienti della cucina italiana. Il packaging diventa così uno strumento narrativo che accompagna il prodotto e richiama il ruolo della tavola come luogo di relazione quotidiana.

Galbani Santa Lucia valorizza il talento delle nuove generazioni

«Crediamo che innovare significhi anche aprirsi a nuovi punti di vista e offrire spazio alla creatività delle nuove generazioni. Con questo progetto abbiamo voluto mettere gli studenti di fronte a una sfida concreta, invitandoli a reinterpretare un pack iconico di Galbani Santa Lucia attraverso il loro linguaggio e la loro sensibilità. 'La cucina degli affetti' ci ha conquistato perché racconta la tavola per ciò che per noi rappresenta da sempre: il luogo in cui ogni giorno prendono vita relazioni, ricordi e momenti di condivisione. È una visione perfettamente in sintonia con il percorso che Galbani Santa Lucia sta portando avanti quest'anno e con il ruolo che il brand continua ad avere nelle case degli italiani», commenta Wiebke Klaass, direttrice marketing BU Cheese, Gruppo Lactalis Italia.

Wiebke Klaass, direttrice marketing BU Cheese, Gruppo Lactalis Italia