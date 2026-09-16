L’Olio dei Colli di Bologna entra nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (Igp) dell’Unione europea. Il riconoscimento valorizza un prodotto fortemente legato alle caratteristiche ambientali e agricole delle colline bolognesi. Con questa nuova registrazione, salgono a 892 le Indicazioni Geografiche italiane riconosciute in Europa, a conferma del ruolo dell’Italia nella tutela delle produzioni agroalimentari di qualità.

L'Olio dei Colli di Bologna è entrato nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (Igp) dell’Unione europea

Un olio legato all’Appennino bolognese

La zona di produzione comprende la fascia collinare della Città metropolitana di Bologna, caratterizzata da particolari formazioni gessose oggi inserite nell’area Unesco “Carsismo nelle evaporiti e grotte dell’Appennino Settentrionale”. Le condizioni geologiche e climatiche favoriscono la coltivazione dell’olivo in una zona collocata ai margini settentrionali della fascia olivicola mediterranea. Sono proprio queste peculiarità ambientali, insieme alla storia agricola locale, a contribuire al profilo dell’olio.

Uliveti sui colli bolognesi

Le caratteristiche dell’Olio dei Colli di Bologna Igp

Il disciplinare stabilisce parametri precisi per l’Olio dei Colli di Bologna Igp. L’acidità libera non può superare lo 0,3%, mentre l’acido oleico deve raggiungere almeno il 72% e l’acido linoleico non superare il 10%. Sul piano organolettico, l’olio presenta un profilo equilibrato e armonioso, con intensità media delle sensazioni di fruttato, amaro e piccante.

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