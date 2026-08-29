Meno mele in Europa, ma la Val Venosta mantiene volumi e qualità

Nonostante un’annata complessa per il comparto melicolo europeo, VIP - Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta conferma il proprio ruolo di First Class Apple Partner, garantendo continuità di fornitura, qualità costante e assortimento per dodici mesi alla gdo. In un contesto segnato dai cambiamenti climatici e da stime produttive continentali in calo, la raccolta della Val Venosta si mantiene in linea con la media degli ultimi tre anni.

VIP - Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta afferma che la raccolta delle mele si mantiene in linea con la media degli ultimi tre anni

Val Venosta: il microclima alpino sostiene la produzione di mele

L’altitudine rappresenta uno dei principali fattori distintivi della produzione venostana. Situata nella zona di coltivazione omogenea più alta d’Europa, la Val Venosta beneficia di un microclima che protegge i frutteti dalle ondate di calore e garantisce importanti escursioni termiche, favorevoli alla qualità delle mele. «Essendo nella zona di coltivazione omogenea più alta in Europa, fino oggi potevamo sempre contare su una chiusura buona del ciclo di produzione», spiega Martin Pinzger, direttore VIP. I sistemi di irrigazione a goccia e sopra chioma hanno inoltre contribuito a contrastare gli effetti della siccità, assicurando un raccolto regolare, con frutti di elevata qualità e calibri leggermente superiori rispetto alla stagione precedente.

Martin Pinzger, direttore VIP

Golden Delicious premium e crescita delle mele Club

La campagna commerciale prende avvio con la Gala, in anticipo di alcuni giorni e con volumi stabili. Le leggere flessioni previste per Golden Delicious e Red Delicious saranno compensate dalla crescita delle mele Club, segmento in forte sviluppo. La strategia di VIP punta sulla segmentazione dell’offerta. «Con Golden Qualità Oro, siamo riusciti a portare la Golden Delicious nel segmento premium, mentre con Amélie stiamo lavorando per costruire un’identità riconoscibile anche per la seconda scelta». Accanto ai grandi classici, aumentano le produzioni di Cosmic Crisp®, envy™ e Kanzi®, affiancate da varietà consolidate come Ambrosia™. Questo equilibrio consente di offrire un assortimento diversificato e continuativo per tutto l’anno.

La mela VIP Golden Delicious

Mele disponibili 12 mesi e nuove strategie per la gdo

La disponibilità di prodotto per dodici mesi rappresenta uno degli elementi chiave per il retail. «Con un mercato europeo povero di volumi, possedere un prodotto dalla shelf-life eccellente rappresenta un vantaggio competitivo cruciale per la gdo. VIP intende presidiare l'intero scaffale melicolo offrendo profondità varietale, eccellenza nel convenzionale e assoluta leadership europea nel comparto biologico», aggiunge il direttore Pinzger.

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