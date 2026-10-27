L'olio extravergine si veste da grande vino: Laudemio Frescobaldi debutta in Magnum

Per la prima volta Laudemio Frescobaldi sarà disponibile nel formato Magnum . La novità accompagna il raccolto 2026 dell'olio extravergine toscano, iniziato nella settimana del 5 ottobre dopo una stagione caratterizzata, secondo l'azienda, da condizioni climatiche favorevoli. Una scelta che richiama il mondo del vino e prosegue un percorso avviato negli anni Ottanta, quando Frescobaldi decise di attribuire all'olio una presentazione e criteri di selezione ispirati a quelli delle produzioni enologiche di qualità. Il nuovo formato rappresenta quindi qualcosa di più di un cambiamento nella confezione: conferma la volontà di valorizzare l'olio extravergine anche attraverso codici di presentazione tradizionalmente legati al vino , a partire dal formato della bottiglia. Il debutto coincide con un'annata per la quale le prime valutazioni del produttore indicano prospettive positive sul piano qualitativo.

La raccolta delle olive è cominciata nella settimana del 5 ottobre 2026, al termine di un ciclo vegetativo che ha beneficiato di una buona disponibilità idrica. L'inverno mite e piovoso ha permesso ai terreni di accumulare riserve d'acqua, mentre le temperature moderate e le precipitazioni distribuite durante la primavera hanno favorito una ripresa vegetativa regolare, la fioritura e l'allegagione.

Durante l'estate, l'esposizione solare e l'acqua disponibile nel terreno hanno sostenuto lo sviluppo dei frutti. Successivamente, le piogge di fine estate e il calo delle temperature hanno rallentato la maturazione delle olive, contribuendo, secondo Frescobaldi, a preservarne il potenziale aromatico. Le prime osservazioni effettuate all'avvio della raccolta hanno confermato le aspettative qualitative dell'azienda. Si tratta comunque di valutazioni iniziali, riferite alle caratteristiche delle olive e all'andamento della stagione.