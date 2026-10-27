NOVITÀ
L'olio extravergine si veste da grande vino: Laudemio Frescobaldi debutta in Magnum
Laudemio Frescobaldi debutta nel formato Magnum con il raccolto 2026, iniziato il 5 ottobre. Dopo una stagione climatica favorevole, l'olio toscano richiama il mondo dei grandi vini anche nella scelta della bottiglia
Per la prima volta Laudemio Frescobaldi sarà disponibile nel formato Magnum. La novità accompagna il raccolto 2026 dell'olio extravergine toscano, iniziato nella settimana del 5 ottobre dopo una stagione caratterizzata, secondo l'azienda, da condizioni climatiche favorevoli. Una scelta che richiama il mondo del vino e prosegue un percorso avviato negli anni Ottanta, quando Frescobaldi decise di attribuire all'olio una presentazione e criteri di selezione ispirati a quelli delle produzioni enologiche di qualità. Il nuovo formato rappresenta quindi qualcosa di più di un cambiamento nella confezione: conferma la volontà di valorizzare l'olio extravergine anche attraverso codici di presentazione tradizionalmente legati al vino, a partire dal formato della bottiglia. Il debutto coincide con un'annata per la quale le prime valutazioni del produttore indicano prospettive positive sul piano qualitativo.
Laudemio Frescobaldi 2026, come il clima ha accompagnato la raccolta
La raccolta delle olive è cominciata nella settimana del 5 ottobre 2026, al termine di un ciclo vegetativo che ha beneficiato di una buona disponibilità idrica. L'inverno mite e piovoso ha permesso ai terreni di accumulare riserve d'acqua, mentre le temperature moderate e le precipitazioni distribuite durante la primavera hanno favorito una ripresa vegetativa regolare, la fioritura e l'allegagione.
Durante l'estate, l'esposizione solare e l'acqua disponibile nel terreno hanno sostenuto lo sviluppo dei frutti. Successivamente, le piogge di fine estate e il calo delle temperature hanno rallentato la maturazione delle olive, contribuendo, secondo Frescobaldi, a preservarne il potenziale aromatico. Le prime osservazioni effettuate all'avvio della raccolta hanno confermato le aspettative qualitative dell'azienda. Si tratta comunque di valutazioni iniziali, riferite alle caratteristiche delle olive e all'andamento della stagione.
Dalla bottiglia ispirata al profumo alla Magnum: il legame tra olio e vino
Il progetto Laudemio Frescobaldi risale agli anni Ottanta e nasce dall'idea di trattare l'olio extravergine come un prodotto agricolo capace di esprimere il territorio attraverso una selezione rigorosa della materia prima e un'attenzione costante alle lavorazioni.
Già la confezione originaria da 500 millilitri si distingueva dai formati più tradizionali. La bottiglia era stata infatti concepita prendendo a riferimento le forme dei flaconi dell'alta profumeria francese, per sottolineare una diversa identità del prodotto. Con il raccolto 2026 arriva la Magnum, che richiama invece le bottiglie di grande formato utilizzate nel settore vinicolo. Il riferimento al vino non riguarda la tecnica produttiva, ma il modo di presentare e valorizzare l'extravergine, collocandolo in una dimensione nella quale origine, annata e caratteristiche sensoriali assumono un ruolo centrale.
Dalle colline fiorentine al frantoio di Castello Nipozzano
La produzione di Laudemio Frescobaldi parte dagli oliveti di famiglia, situati prevalentemente sulle colline intorno a Firenze. Uno degli elementi caratteristici del processo è la raccolta anticipata delle olive, seguita dalla loro immediata frangitura presso il frantoio di Castello Nipozzano. La scelta del momento della raccolta, la rapidità della lavorazione e la selezione qualitativa sono gli aspetti sui quali si fonda il metodo produttivo. L'obiettivo è conservare le caratteristiche aromatiche delle olive e ottenere un extravergine riconoscibile per il suo profilo sensoriale.
Laudemio Frescobaldi 2026, le caratteristiche dell'olio nuovo
Le note di degustazione diffuse dall'azienda descrivono il Laudemio Frescobaldi 2026 come un olio dal colore verde smeraldo, con profumi di oliva appena franta, erba tagliata e foglie verdi, accompagnati da sentori di carciofo e cardo. Al palato emergono amaro e piccante ben riconoscibili, mentre la persistenza aromatica è caratterizzata da una nota finale di mandorla verde. Sono caratteristiche che, secondo la descrizione del produttore, definiscono il profilo del nuovo raccolto e completano il debutto della Magnum, novità con cui Frescobaldi amplia la presentazione del proprio extravergine a quasi quarant'anni dall'avvio del progetto Laudemio.