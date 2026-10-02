Se togli il marchio, cosa resta? Il test sensoriale che premia Acqua Calizzano

Un’acqua minerale può distinguersi anche quando il nome in etichetta non è visibile? È la domanda alla base dell’analisi dedicata ad Acqua Minerale Calizzano e pubblicata da L’Assaggio - Scienze sensoriali per l’innovazione, rivista specializzata nello studio della percezione sensoriale e delle caratteristiche dei prodotti. Il confronto ha coinvolto diversi campioni valutati da un’équipe che, nella prima fase dell’indagine, non conosceva i relativi brand. Un’impostazione pensata per ridurre l’influenza della notorietà e concentrare l’attenzione sulle qualità percepite nel corso della prova sensoriale.

L'acqua minerale Calizzano premiata da un indagine condotta dalla rivista Acqua Minerale Calizzano e pubblicata da L’Assaggio - Scienze sensoriali per l’innovazione

Acqua Minerale Calizzano, il confronto senza conoscere i brand

Nel test, il cosiddetto “campione naturale” di Acqua Minerale Calizzano ha ottenuto risultati superiori rispetto a brand noti e presenti nella gdo. Il dato assume rilievo soprattutto per le modalità con cui è stata condotta la prova: senza il riferimento immediato al marchio, la valutazione si è concentrata sull’esperienza generata dal campione e sulle reazioni dei partecipanti. Secondo i risultati riportati nell’approfondimento, il campione naturale ha mostrato una particolare capacità di evocare “gioia”, distinguendosi dagli altri prodotti sottoposti all’analisi. Anche il campione frizzante ha evidenziato risposte significative, con picchi associati alle dimensioni di “emozione” e “sorpresa”. Si tratta di elementi che ampliano la lettura del prodotto oltre la sola valutazione organolettica, mettendo in relazione caratteristiche sensoriali e risposta emotiva.

L'acqua Calizzano della linea Pin Up, versione liscia e gassata

Il valore della percezione oltre il marchio

Un ulteriore risultato riguarda l’analisi dell’inconscio. In questo caso, la percezione associata al produttore è stata definita come quella di un’azienda “creativamente pura e autentica”. L’espressione individua una dimensione identitaria emersa attraverso il percorso sensoriale e non dalla comunicazione preventiva del brand. Per Acqua Minerale Calizzano, il significato dell’indagine risiede quindi anche nel contesto in cui è stato ottenuto il risultato. Quando il nome del produttore non viene reso noto, elementi come notorietà, posizionamento e comunicazione commerciale incidono meno sulla prima percezione. Restano il prodotto, le sue caratteristiche e le sensazioni suscitate durante la prova. Il confronto diventa così uno strumento per osservare come l’identità possa essere percepita anche in assenza di informazioni sul marchio.

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Pier Paolo Gallea: «Quando viene tolto il nome dalla bottigliaè il prodotto che deve parlare»

«È proprio il fatto che i valutatori non conoscessero inizialmente i brand a rendere questo risultato particolarmente importante per noi. Quando viene tolto il nome dalla bottiglia e rimane soltanto il prodotto, è il prodotto stesso a dover parlare. E sapere che il nostro campione naturale ha superato con grande distacco brand conosciuti e presenti nella gdo ci riempie di orgoglio. Ci ha colpito in modo particolare la capacità attribuita al nostro campione di evocare e generare gioia, così come i risultati ottenuti dal frizzante in termini di emozione e sorpresa», afferma Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Minerale Calizzano.

Pier Paolo Gallea, direttore marketing di Acqua Minerale Calizzano

«Ma la definizione che sentiamo più vicina alla nostra identità è forse quella emersa dall’indagine dell’inconscio - continua Gallea - un produttore percepito come ‘creativamente puro e autentico’. Sono parole che descrivono molto bene ciò che vogliamo essere. Un’azienda che parte dalla natura, dalle proprie sorgenti e dalla qualità dell’acqua, senza cercare di costruire artificialmente un’identità, ma lasciando che sia il prodotto a raccontarsi. Per noi questo studio rappresenta quindi molto più di un risultato positivo: è una conferma del valore che stiamo cercando di costruire attorno ad Acqua Minerale Calizzano e della direzione che vogliamo continuare a seguire».

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Calizzano tra naturalità, territorio e identità