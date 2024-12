Presepe e pizza: tradizione e maestria napoletana all'Antica Pizzeria Brandi

Napoli celebra le sue eccellenze artigianali con un evento imperdibile: "Presepe e pizza: eccellenze dell'artigianato napoletano", in programma sabato 7 dicembre alle ore 12 nell'iconica Antica Pizzeria Brandi. Un appuntamento che intreccia storia, cultura, artigianato e gastronomia per rendere omaggio al patrimonio immateriale della città partenopea.

Il presepe rinasce e la pizza festeggia: l'evento all'Antica Pizzeria Brandi di Napoli

L'evento vedrà l'inaugurazione di un nuovo presepe artigianale napoletano, simbolo di rinascita dopo l'atto di vandalismo subito nei mesi scorsi, e celebrerà il settimo anniversario del riconoscimento dell'arte del pizzaiuolo napoletano come Patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (2017-2024). Per l'occasione, non mancherà un brindisi in onore di questo traguardo.

"Presepe e pizza: eccellenze dell'artigianato napoletano": gli interventi

A impreziosire l'incontro, una serie di ospiti illustri provenienti dal mondo della gastronomia, dell'artigianato e delle istituzioni:

Eduardo e Paolo Pagnani , rappresentanti dell'Antica Pizzeria Brandi, custodi della tradizione della pizza napoletana, riconosciuta e amata in tutto il mondo.

, rappresentanti dell'Antica Pizzeria Brandi, custodi della tradizione della pizza napoletana, riconosciuta e amata in tutto il mondo. Alfonso Pecoraro Scanio , già ministro e oggi presidente della Fondazione UniVerde, impegnato nella promozione della sostenibilità e nella tutela delle eccellenze italiane.

, già ministro e oggi presidente della Fondazione UniVerde, impegnato nella promozione della sostenibilità e nella tutela delle eccellenze italiane. Matteo Lorito , Magnifico Rettore dell'Università Federico II di Napoli, che sottolineerà il legame tra sapere accademico e tradizione popolare.

, Magnifico Rettore dell'Università Federico II di Napoli, che sottolineerà il legame tra sapere accademico e tradizione popolare. Flavia Sorrentino , vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso il patrimonio culturale locale.

, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso il patrimonio culturale locale. Luciano Pignataro , noto giornalista, scrittore e gastronomo, che offrirà uno sguardo approfondito sul valore culturale e gastronomico della pizza e delle tradizioni natalizie napoletane.

, noto giornalista, scrittore e gastronomo, che offrirà uno sguardo approfondito sul valore culturale e gastronomico della pizza e delle tradizioni natalizie napoletane. Gennaro De Filippo, maestro presepiale, il cui lavoro incarna l'arte e la dedizione che rendono uniche le creazioni artigianali napoletane.

