Sofitel Roma Villa Borghese festeggia i 60 anni del marchio con una serata di gala

Sofitel, marchio di hotellerie di lusso francese, celebra il suo 60esimo anniversario con una serie di eventi in tutto il mondo. Il Sofitel Rome Villa Borghese si unisce ai festeggiamenti con una serata speciale giovedì 20 giugno, all'insegna dell'eleganza italiana con un tocco francese.

Il Sofitel Rome Villa Borghese

L'evento si terrà all'interno dell'hotel, che per l'occasione aprirà le sue porte a un pubblico selezionato di ospiti, tra cui Istituzioni, ambasciate, personalità e partner. Gli invitati potranno immergersi in un'atmosfera di festa, con un percorso di intrattenimento e degustazioni che li condurrà dalla hall agli eleganti salotti, fino al rooftop Settimo, con la sua magnifica vista sulla città. Protagonista della serata sarà la gastronomia, con un menu ideato dallo chef Giuseppe D'Alessio che unisce tradizione italiana e francese. Tra le proposte, i supplì alla romana e le ostriche fine de claire, la carbonara all'uovo e la quiche lorraine, il polpo rosticciato al salmoriglio e le capesante marinate con maionese alle alghe, formaggi e salumi italiani e francesi, caviale, tartufo e dolci tipici come i macarons e il tiramisù.

Ad accompagnare i piatti, una selezione di champagne Pommery e il French Bloom, un sofisticato spumante analcolico. Per un brindisi speciale, il bar & restaurant manager Dima Ciocia ha creato un cocktail dedicato alla serata: il Roman Sparkle, con Amaro Formidabile, Lillet Blanc, menta fresca, lime e prosecco. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo della Clito Swing e Rockabilly Band, con una scaletta di brani senza tempo tra Italia e Francia, con incursioni anche nel repertorio internazionale.

Elodie Lacroix, general manager del Sofitel Rome Villa Borghese, commenta: «I 60 anni del brand sono per noi un'occasione speciale per accogliere amici, partner e ospiti in questa nostra casa, aperta alla città e dove trascorrere momenti unici nel segno dello stile e del gusto. Il nostro hotel, dal 1991 con il marchio Sofitel, è diventato un punto di riferimento internazionale, rappresentando il connubio perfetto tra l'Art de Vivre francese e la Dolce Vita italiana. Questa filosofia si ritrova in tutti gli aspetti del nostro servizio, dal design all'arte, dall'ospitalità alle diverse esperienze che proponiamo, senza dimenticare la gastronomia, dove entrambi i paesi eccellono. E qui, al Settimo, con la sua vista mozzafiato sulla città, la magia è ancora più speciale».

L'evento al Sofitel Rome Villa Borghese è solo uno dei 120 che si terranno in tutto il mondo per celebrare i 60 anni del marchio. Le celebrazioni hanno preso il via con una campagna dedicata, che include un cortometraggio con gli attori Gillian Anderson e Dali Bansallah, e con prestigiose collaborazioni, come quella con la gioielleria sostenibile Courbet di Place Vendome, che ha creato una linea di gioielli esclusiva per l'anniversario.

