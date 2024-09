Muratori: tanti appuntamenti da non perdere per il Festival Franciacorta 2024

Muratori rinnova la sua partecipazione al Festival Franciacorta in cantina, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. L'evento, che si svilupperà dal 13 al 15 Settembre 2024, celebra il Franciacorta ed è un'occasione per coinvolgere produttori e appassionati del mondo vitivinicolo.

Il Festival Franciacorta 2024 con Muratori tra musica e buon vino

Muratori accoglierà gli ospiti per accompagnarli a scoprire la storia della Franciacorta, della cantina e il processo produttivo che contraddistingue le sue bottiglie. L'obiettivo è quello di esprimere e condividere la forte passione nella produzione di vini che rispecchiano i valori della Famiglia Muratori.

Gli appuntamenti da Muratori per il Festival Franciacorta

Nelle tre giornate di Festival gli ospiti avranno la possibilità di visitare la cantina e degustare le etichette più rappresentative dell'azienda. Per abbinare al meglio le referenze Muratori, i locali 18B di Iseo (venerdì 13) e Aroma di Cotogne (sabato 14 e domenica 15) saranno presenti per proporre gustose prelibatezze. Nel corso di ciascuna serata non mancherà l'intrattenimento musicale, dal Sax alla musica Chill & Tropical Lounge passando per la musica dance anni '70, '80 e '90.

Venerdì 13 settembre: ore 19:00 “Sushi & Sax”

Sabato 14 settembre: ore 15:00 Tour della cantina, ore 17:30 - 80s in Blue

Domenica 15 settembre: ore 11:00 e ore 15:00 Tour della cantina, ore 17:30 "Chilling in Blue"

Per info e prenotazioni visitare muratoriwine.it!

