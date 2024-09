La parità di genere in azienda al centro dell'evento di Cattel e Noiwelfare

Alla Cattel, la parità di genere non è solo un concetto di moda, ma una pratica fondamentale. L'azienda, leader nella distribuzione di prodotti food e non food nel canale Horeca, è convinta che garantire parità di genere sia essenziale per il benessere aziendale, la fidelizzazione e la produttività. Per questo motivo, Cattel, in collaborazione con Noiwelfare, organizza un evento aperto a tutti. Durante l'evento, l'azienda condividerà le best practice per raggiungere risultati eccellenti nella parità di genere, sostenendo così lo sviluppo e la crescita professionale dei propri dipendenti.

Cattel: un evento dedicato alla parità di genere in azienda

L'evento si svolgerà giovedì 26 settembre nella sede di Cattel, in via Majorana 11 a Noventa di Piave (Ve). Per partecipare, sarà sufficiente compilare l'apposito form (registrazione) entro il 20 settembre. In caso di impossibilità a partecipare in presenza, cliccando il seguente link (webinar) sarà possibile seguire l'incontro online. Si tratta, infatti, di un evento importante, durante il quale verrà approfondita anche la “Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere", ossia la prassi funzionale alla Certificazione della parità di genere, uno strumento che supporta le aziende nel promuovere la parità di genere e nella trasformazione della cultura aziendale, migliorando le performance individuali e organizzative. Interverranno: Marco Pagan, HR director di Cattel; Enrico Morgante , direttore Cfli; Maela Coccato, referente certificazione "PdR 125" di Noiwelfare; Roberta Bassi, HR Banca Veneto Centrale e referente Gruppo Inclusion Aidp VeF; Filippo Tanganelli, referente Federmanager Padova, Rovigo e Venezia.

