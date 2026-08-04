Hotel si prepara a celebrare cinquant’anni di attività con l’edizione in programma dal 19 al 22 ottobre a Fiera Bolzano. La manifestazione dedicata all’hotellerie ha già definito i quattro temi attorno ai quali si svilupperanno le quattro giornate, rivolte agli operatori dell’intera filiera: persone, innovazione, food & drink e progettazione degli spazi. Il calendario comprenderà incontri, workshop e occasioni di confronto sui cambiamenti che stanno interessando il mondo dell’accoglienza.

Hotel celebra cinquant’anni: appuntamento a ottobre a Bolzano

Da vetrina espositiva a luogo di confronto per l’hotellerie

Nata cinquant’anni fa come vetrina espositiva, nel tempo Hotel ha ampliato il proprio raggio d’azione, affiancando alla presenza delle aziende un programma dedicato ai temi che coinvolgono strutture ricettive e professionisti. «Cinquant'anni di Hotel non sono solo un anniversario, ma la testimonianza di come la nostra manifestazione abbia saputo evolversi insieme al settore che rappresenta. Da vetrina espositiva a piattaforma di confronto strategico per l'intera filiera dell'hotellerie, Hotel continua a essere lo spazio in cui si intercettano le tendenze. Con questa edizione vogliamo guardare avanti, consapevoli che il futuro dell'accoglienza si costruisce oggi, a Bolzano» ha commentato il brand manager Daniel Degasperi.

Come anticipato, il programma dell’edizione 2026 ruoterà attorno a quattro filoni: Value of People, Innovation, Food & Drink e Architecture & Design. I contenuti saranno distribuiti tra conferenze, workshop, incontri professionali e momenti di networking, mettendo in relazione i diversi ambiti dell’ospitalità e offrendo agli operatori uno spazio nel quale conoscere le novità del mercato e discutere le questioni che incidono sul lavoro quotidiano.

Dalla sostenibilità alle startup: gli appuntamenti già confermati

Fra gli appuntamenti già confermati figura l’Hotel Sustainability Award, arrivato all’ottava edizione e dedicato alle aziende e alle strutture ricettive impegnate nei processi di transizione ecologica. Il riconoscimento prevede categorie riservate sia agli espositori sia agli operatori del settore: le candidature resteranno aperte fino al 15 settembre 2026, mentre la premiazione si terrà il 19 ottobre, durante la giornata inaugurale. L’edizione del cinquantesimo anniversario segnerà inoltre il debutto della New Entry Zone, uno spazio riservato alle startup e alle soluzioni tecnologiche rivolte all’hotellerie.

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