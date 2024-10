Forte dei Marmi, un magnate degli Emirati compra il Grand Hotel Imperiale

Soltanto un anno fa, il lussuoso Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi, con le sue 5 stelle, 46 suites, piscine e un ristorante di alta gastronomia, cambiava proprietà: dalla gestione italiana passava al family office russo Luxury Hotel Development, con la gestione affidata alla società spagnola Panoram Hotel Management. Ma l'avventura imprenditoriale si è conclusa rapidamente: l'Imperiale (come è comunemente chiamato a Forte dei Marmi) è stato infatti venduto a Mohamed Ali Alabbar, fondatore e presidente di Emaar Properties, una delle più grandi società immobiliari al mondo.

Forte dei Marmi: il Grand Hotel Imperiale passa nelle mani del fondatore del Burj Khalifa

Ma chi è Mohamed Ali Alabbar? Figura di spicco tra i più ricchi e influenti negli Emirati Arabi Uniti, è noto per aver sviluppato alcuni dei più ambiziosi progetti immobiliari al mondo, tra cui il celebre Burj Khalifa a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,8 metri. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Alabbar avrebbe investito circa 40 milioni di euro per acquistare l'Imperiale e lo stabilimento balneare Remo Beach. «Ma il valore dell'hotel è ancora più alto» affermano alcuni esperti immobiliari versiliesi, suggerendo che l'imprenditore arabo abbia fatto un affare. Si prevede che Alabbar metterà ulteriormente mano all'albergo, già considerato una delle strutture più prestigiose della Versilia.

«Questa vendita dimostra che a Forte dei Marmi le grandi firme vogliono esserci e ci sono già da tempo» ha commentato Paolo Corchia, presidente degli albergatori di Forte dei Marmi e vicepresidente nazionale di Federalberghi. La presenza di clienti arabi nella zona non è più una novità, ma Corchia osserva che spesso le ville di lusso, soprattutto nella zona esclusiva di Roma Imperiale, non sempre soddisfano pienamente le loro aspettative. Questo evidenzia ulteriormente la straordinaria potenza economica e imprenditoriale di questi investitori. Per quanto riguarda gli alberghi, sempre più al centro delle strategie di acquisto, la tendenza si sta spostando verso la realizzazione di boutique hotel, strutture caratterizzate da un servizio impeccabile, un numero limitato di suite e un approccio assolutamente esclusivo.

