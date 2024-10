Addio a Nicola Farruggio, figura di spicco del turismo siciliano

Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo e vicepresidente della federazione siciliana, è scomparso improvvisamente a 59 anni, colpito da un infarto fulminante. Portato d'urgenza all’ospedale Villa Sofia, per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare. Figura di spicco nel turismo palermitano e siciliano, Farruggio aveva da poco inaugurato il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace, aggiungendolo a una carriera consolidata che comprendeva la gestione dell'Hotel Posta e del Massimo Plaza Hotel a Palermo.

Molto apprezzato per la sua dedizione al settore ricettivo, Farruggio ha ricoperto ruoli di rilievo anche come vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo e presidente dell’Ente bilaterale per il Turismo siciliano. La sua dedizione e la visione innovativa lo avevano portato a diventare un punto di riferimento per il miglioramento dell’offerta turistica siciliana.

Dopo l'elezione alla guida di Federalberghi Palermo, Farruggio aveva espresso il suo impegno a rafforzare l'influenza dell’associazione per favorire la crescita del settore turistico. In questo momento di dolore, molti rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria hanno voluto ricordarlo per il suo contributo al turismo siciliano.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso sgomento per la perdita, sottolineando l’importanza di Farruggio come interlocutore per rendere Palermo sempre più attrattiva. Anche il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Nicola Farruggio lascia un vuoto incolmabile in Sicilia, dove era noto e rispettato per il suo impegno verso il settore turistico».

Numerosi altri esponenti, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo e Patrizia Di Dio di Confcommercio Palermo, hanno ricordato l’imprenditore per la sua passione e visione. Di Dio ha evidenziato la dedizione di Farruggio e la sua capacità di ascolto e sostegno, mentre Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, lo ha definito «un faro per il turismo siciliano».

Messaggi di cordoglio sono giunti anche dai sindaci di Gangi, Giuseppe Ferrarello, e di Cefalù, Salvatore Tumminello, che hanno ricordato Farruggio per la sua vicinanza alle comunità locali e il suo spirito equilibrato e ironico. I funerali si terranno mercoledì alle 9:30 nella chiesa di San Domenico a Palermo.

