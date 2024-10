Vanni Girotti rieletto vicepresidente di Conserve Italia

Vanni Girotti, figura di spicco della cooperativa Produttori Agricoli San Rocco, è stato riconfermato come vicepresidente di Conserve Italia, il grande gruppo cooperativo del settore agroalimentare italiano. Con sede a Bologna e guidato dal presidente Maurizio Gardini, Conserve Italia riunisce 36 cooperative per un totale di oltre 14.000 produttori agricoli, producendo in dodici stabilimenti (nove in Italia) circa 500mila tonnellate annue di prodotti freschi come frutta, pomodoro e ortaggi.

Fondata nel 1980, la cooperativa San Rocco, presieduta da Girotti, raggruppa 280 aziende tra Emilia-Romagna e Lombardia e conferisce ogni anno 59mila tonnellate di ortaggi agli stabilimenti Conserve Italia. Grazie a questo impegno, il consorzio ha raggiunto un fatturato consolidato di 1,2 miliardi di euro per l'anno fiscale 2023-2024.

