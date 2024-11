QC Terme: in arrivo uno smart hotel a Milano e un resort sul lago di Como

Un successo inarrestabile. Negli ultimi anni, QC Terme, il gruppo del benessere fondato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio, ha consolidato la propria posizione di leader nel settore, chiudendo il 2023 con un fatturato di 147,3 milioni di euro e con previsioni di crescita fino a sfiorare i 170 milioni nel 2024. Il ceo Francesco Varni, intervistato da Pambianco Hotellerie, anticipa un significativo miglioramento dell'EBITDA margin, grazie alla "maturazione" dei centri più recenti, che contribuiranno a una maggiore marginalità.

Il gruppo non si ferma e continua a innovare, con nuove aperture e progetti in fase di sviluppo. Tra le novità più importanti c'è l'arrivo a Milano del nuovo hotel modello "QC Room", situato in zona Porta Romana, nelle immediate vicinanze di QC Terme Milano. Il nuovo albergo, la cui apertura è prevista per la primavera del 2025, sarà uno smart hotel con design di alta qualità e una gestione automatizzata. La struttura, che prevede prenotazioni online e totem per la registrazione, nasce sulla scia del successo del QC Room di San Pellegrino e si rivolge sia ai visitatori delle terme che ai turisti in visita nella città.

Un altro progetto rilevante riguarda la costruzione di un resort sul lago di Como, che combinerà un centro benessere con un hotel. I lavori di costruzione dovrebbero partire nei primi mesi del 2025, confermando l'espansione del gruppo in destinazioni di prestigio.

Intanto, QC Terme continua a sviluppare e rinnovare le proprie strutture. Tra i progetti in corso, spicca il restauro delle Terme Berzieri a Salsomaggiore Terme, un immobile storico in stile Art Déco che ospiterà una nuova spa, ma che necessita di lavori complessi sotto il vincolo della Sovrintendenza. Inoltre, il gruppo sta portando avanti i lavori per un nuovo hub milanese in viale Certosa, che includerà sia l'headquarter sia un centro benessere e un hotel, con apertura prevista per i primi mesi del 2025.

QC Terme continua a espandere il suo portafoglio internazionale, con progetti in fase di sviluppo a Parigi, New York, Svizzera, Londra e Florida. Il gruppo sta anche valutando l’ampliamento del centro di New York e l’acquisizione di nuovi permessi per altre strutture.

Nel frattempo, il ceo Francesco Varni osserva che il settore sta vivendo un cambiamento nelle abitudini dei clienti: l'età dei fruitori dei servizi di benessere si sta abbassando e cresce la domanda di esperienze dinamiche e coinvolgenti. Un segnale che indica come il benessere stia evolvendo, non solo come un servizio, ma come un’esperienza immersiva e sempre più accessibile a tutti.

