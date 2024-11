Nel nuovo libro di Luca Calvani ricette e storie dalla Toscana

“Cavoli & Merende”: non un semplice ricettario, ma un diario di vita e un omaggio alla cucina vegetariana, alle stagioni e alla convivialità. Con il suo primo libro Luca Calvani invita il lettore nel suo casale, Le Gusciane, tra le colline della Versilia tra le Alpi apuane e il mare, dove l'attore ha trovato uno spazio per dare vita alla sua creatività «in una forma che il cinema o la televisione non lo avrebbero permesso», come racconta lui stesso nella sua introduzione.

Un libro per tutte le stagioni: Cavoli & Merende, un viaggio tra sapori e ricordi

Le 60 ricette che si ispirano alle tradizione toscane e suddivise per stagione, accostano semplicità e raffinatezza valorizzando ingredienti locali. Ogni piatto è accompagnato da aneddoti personali, riflessioni, immagini evocative che raccontano storia di legami, tradizioni e natura celebrando la lentezza e il piacere di condividere il cibo. Nell'ultima parte Luca ci porta a conoscere Le Gusciane: il giardino, la casa, i bassotti Gastone, Camillo, Furio e Borlotto e l'apiario. Il volume è arricchito dalle illustrazioni di Andrea Tarella e dalle fotografie di Edoardo Colombo.

Di Piera Genta

