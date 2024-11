Nasce il Ribollita Day: la Toscana celebra il piatto simbolo della cucina contadina

Il 1° dicembre si terrà la prima edizione del Ribollita Day, evento organizzato dall’Unione Regionale Cuochi Toscani in collaborazione con il Consorzio del Pane Toscano Dop e la Confraternita della Ribollita. Questa giornata speciale celebra uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica toscana, con l'obiettivo di valorizzarlo e tramandarne la storia e i sapori autentici.

La scelta della data non è casuale: la ribollita è storicamente legata alle prime gelate di fine novembre, che rendono il cavolo nero più tenero e saporito, ingrediente chiave della ricetta. Durante l’evento, i ristoranti aderenti proporranno la ribollita seguendo fedelmente il protocollo codificato dalla Confraternita della Ribollita, guidata dallo chef Paolo Tizzanini dell’osteria L’Acquolina di Terranuova Bracciolini. La ricetta tradizionale, a base di verdure stagionali, pane toscano e olio novello, è un omaggio alla cucina povera e sostenibile.

Oltre a degustare il piatto, i partecipanti saranno coinvolti in un contest fotografico promosso dal Consorzio del Pane Toscano Dop. Le migliori foto della ribollita condivise sui social riceveranno un premio, incentivando la diffusione della cultura culinaria toscana online. Inoltre, il conduttore televisivo e cofondatore della Confraternita, Federico Fazzuoli, contribuirà con un video celebrativo dedicato alla giornata, visibile sulle piattaforme social dei partner dell’iniziativa. Il Ribollita Day non sarà solo un tributo alla tradizione, ma anche un'occasione per sensibilizzare su temi come il riciclo alimentare e una dieta sana e sostenibile. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina toscana e vuole scoprire il sapore autentico di un piatto che racconta storie di campagna, semplicità e gusto.

«L’orto in inverno è molto ricco - spiega chef Tizzanini, - e offre la possibilità di raccogliere ortaggi come la verza o il cavolo nero che contengono sali minerali, calcio, magnesio, ferro, potassio e vitamine: la ribollita è, dunque, un vero e proprio concentrato di benessere offerto dalla natura. Tutto nasce da una minestra calda di pane che veniva messa in tavola la sera quando arrivava l’olio nuovo. Le famiglie contadine prendevano il pane di più giorni e, via via, mettevano a cuocere le verdure nel coccio a partire da cipolla, carota e sedano, per finire con quelle più morbide; la prima sera veniva mangiata la zuppa più liquida, poi il giorno dopo era posta a “ribollire” sulla stufa a legna in una padella di ferro senza olio. Quando questa minestra prendeva il colore bruno e l’odore di pane tostato venivano aggiunti l’olio a crudo e la cipolla fresca. Il Ribollita Day permetterà di mantenere in vita e tramandare questo patrimonio gastronomico tutto toscano».

