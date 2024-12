Capodanno: un italiano su 5 a cena fuori. Ristoranti e agriturismi in crescita

Il Capodanno è alle porte, e le famiglie italiane si preparano a celebrare l'arrivo del 2025 con una spesa media di 97 euro per il cenone. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe', che fotografa i preparativi per la notte di San Silvestro. La maggioranza degli italiani preferirà brindare al nuovo anno tra le mura domestiche, anche se una quota significativa, quasi uno su cinque, sceglierà di festeggiare fuori casa in ristoranti, agriturismi o pizzerie.

Capodanno 2024: 97 euro a famiglia per il Cenone, 1 italiano su 5 festeggia fuori casa

Secondo i dati, il 51% degli italiani passerà la serata in casa propria, mentre un altro 28% raggiungerà parenti o amici. Il 19% opterà invece per una cena fuori, lasciando un 2% di indecisi che prenderanno la decisione all'ultimo minuto.

Lenticchie e spumante: i protagonisti della tavola a Capodanno

Le tradizioni culinarie restano centrali nel menu di Capodanno. Le lenticchie, simbolo di fortuna e prosperità, saranno protagoniste sull'83% delle tavole, una percentuale condivisa con lo spumante, immancabile per il brindisi di mezzanotte. Non mancheranno lo zampone, presente nel 74% dei casi, e l'uva, altro portafortuna, che sarà consumata dal 52% delle famiglie. La frutta locale prevale nettamente su quella esotica, con un rapporto di 88% contro 34%, mentre nei piatti troveranno spazio specialità ittiche come alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie, celebrando la ricchezza del pesce nazionale.

Le lenticchie protagoniste dei Cenoni di Capodanno

A Capodanno diverse abitudini di spesa

La spesa per il cenone varia sensibilmente tra le famiglie. Il 31% limiterà il budget a 50 euro, mentre il 27% investirà tra 50 e 100 euro. Il 21% prevede di spendere fino a 150 euro, con percentuali più ridotte per chi arriva a 200 euro (9%), 300 euro (5%) o supera questa cifra (2%). Gli abitanti del Sud Italia si confermano i più generosi, con una spesa media di 112 euro, seguiti da Centro (104 euro) e Isole (100 euro). Il Nord Ovest e il Nord Est mostrano un approccio più parsimonioso, con spese medie rispettivamente di 86 e 84 euro. A livello generazionale, i giovani tra i 18 e i 34 anni spenderanno di più (111 euro), rispetto agli over 64, che si fermeranno a 70 euro.

La riscoperta della tradizione a Capodanno

Una tendenza chiara emerge dal sondaggio: la preferenza per menu "tricolore", con ingredienti a chilometro zero e ricette legate alla tradizione locale. Dal classico antipasto ai dolci tipici, il cenone di Capodanno si conferma un rito in cui l'identità italiana trova piena espressione.

