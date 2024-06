Vegetariani, vegani e celiaci: un menu per tutti sui voli estivi di Vueling

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo Iag, arricchisce la sua offerta di bordo con un nuovo menu estivo all'insegna del gusto e della sostenibilità. Tra le novità, l'introduzione di opzioni per tutti i tipi di regimi alimentari, con un occhio di riguardo per vegetariani, vegani e celiaci.

Vueling punta su gusto e sostenibilità con il nuovo menu estivo 2024

Per gli amanti del cibo vegetale, Vueling introduce il nuovo burger di Heüra, realizzato con proteine vegetali al 100%. Ricco di vitamina B12 e ferro, viene servito in un morbido panino con formaggio Violife al gusto cheddar, pomodori secchi e basilico. L'offerta vegana si completa con la bevanda di soia ViveSoy, unica nel suo genere perché prodotta con soia 100% spagnola e ricca di aminoacidi essenziali.

Tra gli snack, Vueling propone i "Simple Pops Broccoli", a base di broccoli conditi con panna acida e cipolla, perfetti per chi segue una dieta senza glutine. Per chi desidera una colazione sana e gustosa, la compagnia aerea offre la "Savoury Breakfast Box", che include pane ai cereali, crema di avocado, formaggio spalmabile e una bevanda a base di zenzero e limone. Per gli amanti del dolce, invece, c'è la "Sweet Breakfast Box": un waffle con crema di mele e cannella accompagnato da un bicchierino di zenzero e limone.

Anche quest'estate, infine, Vueling conferma la sua attenzione agli animali domestici con la vendita a bordo del petfood Edgard & Cooper, un marchio di cibo etico per cani. Introdotta nel menu invernale 2023, questa iniziativa ha reso Vueling la prima compagnia aerea in Europa a offrire cibo per animali a bordo.

