Trenitalia, per domenica 16 giugno proclamato uno sciopero di 23 ore

Domenica 16 giugno rischia di essere un caos per i viaggiatori in treno in Italia. Infatti, uno sciopero nazionale di 23 ore indetto dal personale di macchina e di bordo di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord bloccherà i treni dalle 3 di domenica 16 alle 2 di lunedì 17 giugno. A rischio ci saranno non solo i treni regionali di Trenord in Lombardia, ma anche i treni nazionali di Trenitalia e Tper su tutto il territorio italiano.

Per questo, Trenitalia ha attivato un call center (800 892021) per dare informazioni ai passeggeri. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso del biglietto:

Per i treni Intercity e Frecce, il rimborso è possibile fino all'ora di partenza del treno prenotato.

Per i treni regionali, il rimborso è possibile fino alla mezzanotte del giorno antecedente lo sciopero.

In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio su un altro treno, sempre che ci siano posti disponibili.

L'agitazione sindacale potrebbe poi comportare modifiche al servizio anche prima e dopo l'orario previsto per lo sciopero. Trenitalia consiglia di verificare l'andamento dei treni sul sito web o sull'app di Trenitalia prima di intraprendere un viaggio.

