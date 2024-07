Cambio al vertice in una delle posizioni chiave del management del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, con la nomina di Ilaria Carini a F&D operations manager, che arriva a Roma da Venezia, con una carriera che si è sviluppata interamente all'interno del gruppo Hilton.

Ilaria Carini, nuova F&D operations manager del Rome Cavalieri

Ancora studentessa di lingue orientali all'Università Ca' Foscari di Venezia, infatti, entra per caso nel mondo dell'hotellerie, accettando un lavoro stagionale come receptionist all'Hilton Molino Stucky, dove era necessaria la conoscenza del cinese. Quel lavoro stagionale si trasforma presto in un contratto a tempo pieno. Ilaria si laurea in lingue orientali, ma decide di continuare la sua carriera nel settore alberghiero.

Grazie alla compagnia, ha l'opportunità di formarsi e crescere professionalmente attraverso corsi e training, diventando in breve tempo: front office supervisor, front office assistant manager e poi front office manager, caporeparto responsabile della gestione della reception, centralino, conciergerie e reparto facchini. Dopo cinque anni, sente il bisogno di nuove sfide e si candida per la posizione di food&drinks manager, ruolo che diventa il suo nuovo ambito professionale. Durante i sei anni in cui ricopre questa posizione all'Hilton Molino Stucky diventa mamma, e viene poi promossa a director of food&drinks dello stesso albergo. Oggi, dopo 12 anni all'Hilton Molino Stucky di Venezia, Ilaria approda al Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, con la nomina a F&D operations manager. In questa nuova veste, sarà responsabile di tutti i ristoranti e bar, della banchettistica e della cucina dell'iconica struttura capitolina.

