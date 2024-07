Strade da bollino rosso: 16 milioni di italiani tornano dalle vacanze

Agosto è alle porte, ma le strade italiane sono già trafficatissime per il ritorno a casa dei milioni di turisti che hanno scelto luglio per le ferie. Secondo il bilancio Coldiretti/Ixe', ben 16 milioni di italiani hanno trascorso le vacanze nel mese di luglio, con un incremento del 3% rispetto allo scorso anno. Il primo grande controesodo dell'estate va a sovrapporsi alle prime partenze di agosto, creando lunghe code e rallentamenti sulla rete viaria. Sia sabato mattina che per tutta la giornata di domenica è previsto il bollino rosso.

Rientro col bollino rosso sulle strade per i 16 milioni di italiani

Dopo una media di 11 giorni di relax, gli italiani tornano in città carichi di ricordi. Il mare si conferma la meta preferita, seguito da campagna, parchi naturali, montagna, città d'arte, laghi e terme. L'Italia è la destinazione più gettonata, con un terzo dei turisti che sceglie di rimanere nella propria regione. Tuttavia, il 29% degli italiani ha optato per l'estero.

Il cibo gioca un ruolo fondamentale nelle vacanze degli italiani, rappresentando un terzo della spesa turistica. La voglia di stare insieme e divertirsi ha spinto molti a gustare le specialità locali, contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico. Agriturismi, alberghi e bed and breakfast sono le strutture più utilizzate, mentre un numero significativo di turisti ha approfittato della seconda casa o dell'ospitalità di parenti e amici.

La valorizzazione dell'immenso patrimonio enogastronomico italiano è fondamentale per la crescita economica e occupazionale del Paese. Il turismo enogastronomico rappresenta un'opportunità unica per far conoscere le tradizioni culinarie locali e promuovere i prodotti tipici.

